İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü - Son Dakika
BBC

İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü

25.12.2020 06:32
İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü, System.String[]

Portekizli yetkililer, İspanyol avcıların ülkede 540 yabani hayvanı öldürmesine sert tepki göstererek olayla ilgili soruşturma başlattı.

Portekizli yetkililer, İspanyol avcıların ülkede 540 yabani hayvanı öldürmesine sert tepki gösterdi.

Söz konusu avın, Portekiz'in orta kesimindeki Torre de Bela av bölgesi yakınlarında bulunan Azambuja'da 17-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildiği tahmin ediliyor.

Portekiz Çevre Bakanı João Fernandes olayı "iğrenç bir çevre suçu" olarak tanımlayarak 16 İspanyol avcının cezalandırılması gerektiğini savundu.

Katliamı andıran olaya ilişkin fotoğrafar sosyal medyada da paylaşıldı.

Bölgede hayvanları tekil olarak avlamaya izin verilse de, söz konusu olayda bölgedeki geyik popülasyonunun çoğunluğunun öldürüldüğü bildirildi.

Yaklaşık 1100 hektarlık alanın çevresinin kapalı olduğu, öldürülen 540 hayvanın avcılardan kaçma şansının bulunmadığı belirtildi.

Çevre Bakanlığı yaptığı açıklamada, "Hayvanları ayırt etmeden yapılan bu kıyımın, biyoçeşitlilik ve ekosisteme katkısı olabilecek bir pratik olan avcılıkla ilgisi yoktur" ifadeleri yer aldı.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından sivil toplum örgütleri ve hayvan hakları savunucuları birbiri ardına açıklamalar yaparak olaya tepki gösterdi.

Torre de Bela av alanının yöneticileri hakkında da soruşturma başlatıldı.

İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü
İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü

Fernandes, Portekiz, Aralık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İspanyol avcılardan Portekiz'de 'hayvan katliamı': 540 yabani hayvan iki günde öldürüldü - Son Dakika Dünya

BBC

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