İspanyol basını, "Avrupa Süper Ligi" girişimine tepki gösterdi - Son Dakika

İspanyol basını, "Avrupa Süper Ligi" girişimine tepki gösterdi

19.04.2021 14:15
İspanyol basını,

İspanyol basını; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla açıkladığı yeni bir lig oluşturma girişimine tepki gösterdi.

İspanyol basını; İngiltere, İspanya ve İtalya'dan 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" adıyla açıkladığı yeni bir lig oluşturma girişimine tepki gösterdi.

"Futbolda savaş", "Süper Lig doğuyor, futbolda savaş başlıyor", "Futbolda deprem" ifadesini başlıklarına çıkaran gazeteler, Avrupa Süper Ligi girişimini "gereksiz bir şekilde aceleci olmak, kurumlar arasında uzlaşı sağlamadan açıklamak, futboldaki dengeyi bozmak, sistemi tehdit etmek, taraftarın ilgisini ve heyecanını riske atmakla" suçladı.

Marca gazetesi, "Futbola ciddi bir darbe" başlığıyla yayımladığı başeditör yazısında, Avrupa'nın en güçlü kulüplerinin kendi aralarında maç oynayacakları bir lig kurma girişiminin futbol dünyasında çok büyük bir çatışmaya neden olacağını savundu.

"Futbolun sadece endüstri olarak değil, taraftar ve oluşturduğu heyecanın da riski atıldığını" öne süren Marca, "Bu girişim, futbol yapısının temel desteği olan taraftar üzerinde ciddi bir etki oluşturacak, tüm sistemi radikal bir şekilde değiştirecektir. Temeli sarsılacak futbolun geleceği tehlikededir. İşleyen bir şey değiştirilmez." yorumunda bulundu.

"Mevcut formatı, fikir birliği olmadan ve aniden değiştirmek, sürekli gelişim içindeki bir sporun dayandığı sistemde önemli bir istikrarsızlık olduğunu gösterir." görüşünü paylaşan İspanyol gazetesi, "Bu girişim, ulusal liglerde ve Süper Lig'de takımı olan şampiyon ekiplerde yıkıcı bir etki oluşturabilir. Süper Ligi kuran büyük kulüpler, ulusal liglerinde kalacaklarını açıklasa da bunun ulusal liglerde önemli bir hasar bırakacağı kesindir." ifadelerini kullandı.

"Süper Lig doğuyor, savaş başlıyor" ifadesini sürmanşetine çıkaran AS gazetesi de "UEFA, Süper Lig'e katılacak kulüpleri ceza vermekle tehdit ediyor. Hükümetler, federasyonlar ve ligler bu girişime karşı" diye yazdı.

AS, "Futbol endüstrisinde ekonomik bir savaş dönemine girildiğini" belirterek, Süper Lig'in ekonomik açıdan UEFA'ya göre çok daha büyük rakamları konuştuğunu vurguladı.

El Mundo Deportivo gazetesi ise "Süper Lig savaşı" başlığını kullanarak, futbol dünyasında büyük bir iz bırakacak, yeni bir döneme girileceğini kaydetti.

Voz Populi gazetesi de Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı olarak açıklanan Real Madrid Kulübünün başkanı Florentino Perez'in, Atletico Madrid'in de bu lige dahil edilmesi için yatırımcıları ikna ettiğini iddia etti.

"Avrupa futbolunda tam savaş" ifadesini başlığına çıkaran El Pais gazetesi, "Avrupa'nın 12 büyük kulübü ile UEFA'yı karşı karşıya getiren bu girişim, futbol endüstrisinde köklü bir değişime neden olabilecek bir savaşı başlattı." değerlendirmesini yaptı.

Gazete, sorunun önümüzdeki dönemde, kulüpler, UEFA ve FIFA arasında mahkemeye taşınabilecek boyutta olduğuna dikkati çekti.

İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, yaptıkları ortak açıklamada Avrupa Süper Ligi'ni kurma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in ilk başkanı olacağı Avrupa Süper Ligi'nin başkan yardımcılarının da Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli ve Manchester United Kulübü Başkanı Joel Glazer olacağı belirtildi.

15 kurucu kulüp ve 5 değişen davetli kulübün olması planlanan Avrupa Süper Ligi'nin ağustos ayında başlaması ve maçlarını hafta içinde oynaması öngörülüyor.

Avrupa Süper Ligi'ne katılacak 20 takımın, 10'ardan iki gruba ayrılacağı, karşılıklı maçlar sonunda ilk 3'te bitiren takımların direkt, 4. ve 5. bitiren takımların da aralarında play-off oynayarak 2'sinin çeyrek finale kalacağı açıklandı.

Çeyrek finaller karşılıklı eşleşmelerle iki maçlı eleme usulüyle oynanıp, final karşılaşması tarafsız bir sahada tek maç olarak yapılacak.

Futbolun en üst kurumları Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) ve Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bu girişime çok sert tepki gösterirken, Avrupa Süper Ligi'ne katılan kulüplerin her türlü UEFA organizasyonundan ve ulusal liglerinden ihraç edilebileceği, bu turnuvada oynayan futbolcuların milli takımlarında bir daha forma giyemeyeceği gibi yaptırımların gelebileceği ileri sürülüyor.

Spor Toto Süper Lig, Futbol, Savaş, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor İspanyol basını, 'Avrupa Süper Ligi' girişimine tepki gösterdi - Son Dakika Spor


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