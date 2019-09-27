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İspanyol büyükelçinin 'Fetih" yolculuğu

1 saat önce

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı.

İspanyol büyükelçinin 'Fetih

İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ne hayran kaldı.


Bir dizi program için Bursa'ya gelen Büyükelçi Barba, eşiyle birlikte Osmangazi Belediyesi'nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti. Müzede ilk olarak Osmanlı döneminin önemli olaylarının anlatıldığı tabloları inceleyen İspanyol Büyükelçi'ye Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, eşlik etti. Başkan Dündar, çevre dostu olarak inşa edilen binanın mimari ve teknik özellik hakkında büyükelçiye bilgiler verdi. Daha sonra 42 metre açıklığındaki kubbe bölümüne çıkan Büyükelçi Barba, Bursa'nın fetih gününün canlandırıldığı panoramik resmi büyük bir ilgiyle inceledi.


Fetih Müzesi'nin her anlamda etkileyici olduğunu belirten İspanya Büyükelçisi Juan Gonzales Barba, "İlk kez ziyaret etmeme rağmen gezdiğim diğer şehirlere göre Bursa'dan çok memnun kaldım. Sevilla'da doğduğum için İslam mirasını bilen biri olarak Bursa'da dünyanın en etkileyici camilerinden birkaçını gördüm. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi de her yönüyle müthiş bir eser. Bu eserin özellikle gelecek nesillere Osmanlı'nın kuruluşunu çok iyi anlatacağını düşünüyorum. Buraya gelmeden önce bu müzeyi biraz abarttıklarını düşünmüştüm. Şimdi anlıyorum ki, abartı değilmiş gerçekten çok etkileyici. Bu olağanüstü müzeyi kazandıran Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı tebrik ediyorum" dedi.


Başkan Dündar da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirlerine Osman Gazi'nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti. - BURSA

İspanya, Ankara, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:08 Kaynak: İHA
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