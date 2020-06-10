"İspanyol çeşidi Arbequina zeytinlerinin verimi ve kalitesi yüksek" - Son Dakika

"İspanyol çeşidi Arbequina zeytinlerinin verimi ve kalitesi yüksek"

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde faaliyet gösteren Genius Olive Oil'in kurucuları Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya, verimi ve kalitesi yüksek olan İspanyol çeşidi Arbequina zeytinin önemine değinirken, sıkım tesisi için 4 milyon TL'lik yatırım planladıklarını dile getirdi.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde faaliyet gösteren Genius Olive Oil'in kurucuları Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya, verimi ve kalitesi yüksek olan İspanyol çeşidi Arbequina zeytinin önemine değinirken, sıkım tesisi için 4 milyon TL'lik yatırım planladıklarını dile getirdi.


Meyvesi yağlık ve sofralık olarak işlenebilen zeytin, iklim şartları dolayısıyla dünyada daha çok Akdeniz'e kıyısı olan İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Tunus gibi ülkelerde yetiştiriliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Zeytin Konseyi verilerine göre,İspanya zeytin üretiminde 613 bin ton ile ilk sırada yer alırken bunu 450 bin ton ile Mısır, 420 bin ton ile Türkiye, 342,5 bin ton ile Cezayir ve 190 bin ton ile Yunanistan izliyor. Zeytinyağı üretiminde ise 2019 yılı verilerine göre yine 1,5 milyon ton ile dünya üretiminin yarısını alan İspanya ilk sırada yer alıyor. Türkiye ise 178 milyon adet ağaç ile 225 bin ton seviyelerinde seyrederek her geçen yıl üretimini artırmayı sürdürüyor. Zeytin ve zeytinyağı sektörünün Türkiye'deki çekim gücü yepyeni üreticileri ve markaları beraberinde getiriyor. New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'ndan (NYIOOC) altın madalya ödüllü Genius Olive Oil, Manisa'da 38 bin adet 'Arbequina' cinsi zeytin ağacının bulunduğu bahçelerinin tasarımından hasat yöntemine, zeytinin işlenmesinden özel tasarım şişelerine kadar her detayı titizlikle yapan butik üreticilerden biri.


Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya 2008 yılında bu topraklarda, sağlık değeri yüksek, dünya standartlarında zeytinyağı üretmek için çalışmalara başlamıştı. Uzun yıllara dayanan araştırmaları, çalışmalar ve verilen emekler, son zamanda başarılı sonuçlar verdi. Genius Olive Oil'in kurucuları çalışmaları hakkında bilgi verdi.


"İspanyol Arbequina ile yüksek kalite ve verim"


İspanyol çeşidi Arbequina zeytinlerinin önemine değinen Oğuz Bekir Çakır, "Dünyadaki trende baktığımızda tüm ciddi yatırımların Arbequina ve benzer çeşitlerde yoğunlaştığı görülüyor. Arbequinanın kaliteli yağ ile dünyada ismi özdeşleşiyor. Arbequina ağacı dört yıldan sonra verime ama özellikle altıncı yıldan sonra yüksek verime yatıyor. Bizimde zeytinlerimiz çeşitli yaşlarda olduğu için büyümeye bağlı olarak her yıl üretimimiz artıyor. Arbequina, ülkemize gireli 10 yıl oldu. Birkaç girişimci bahçe tesisini sık dikime göre yapmasına rağmen, hasat makinesinin olmaması nedeniyle konvansiyonel yönteme dönmek zorunda kaldı. Bu nedenle yeni Arbequina bahçe tesisi sayısı çok az. Ülke olarak dünyadaki payımızı artırmak istiyorsak Arbequina'ya ciddi sübvansiyon sağlamalıyız. Butik zeytincilikte bizim aldığımız pay fena sayılmaz. Yaptığımız yatırımlarla birkaç yıl içinde sektör liderliğini hedefliyoruz" dedi.


Türkiye'nin ilk ve tek hasat makinasıyla el değmeden hasat


Çakır ve Karakaya, zeytinlerin toplanmasından zeytinyağı olarak şişelenmesine kadar geçen süreci şöyle anlattı: "Mükemmel bir zeytinyağı için zeytinlerin doğru rengi aldığı anda toplanması gerekiyor. çiftliğimizdeki zeytinleri tam da toplanması gereken zamanda toplamak için dünyanın sayılı, Türkiye'nin ilk ve tek endüstriyel kaliteli marka hasat makinası ile el değmeden hasat ediyoruz. Zamanla yarışabilen ve sadece bizde bulunan bu hasat makinesinin çalışabilmesi için de özel tasarlanmış bir bahçe gerekiyor. Dünyanın en özel zeytinyağlarından birini üretebilmek için sık dikim yapmak ve birim alana yaklaşık 10 kat daha fazla fidan dikmek gerekiyor. Bu sayede zeytinlerimizi optimum sürede asla yere değmeden topluyoruz. Yaklaşık 2 saat içinde bu çok değerli sıvıyı, son derece hijyenik paslanmaz çelik tanklara koyuyor ve sonrasında şişeliyoruz".


"Sıkım tesisi için 4 milyon TL'lik bir yatırım planlıyoruz"


Butik bir üretici olarak yıllık 15 ila 20 ton arası üretim yaptıklarını ve ABD'ye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Oğuz Bekir Çakır ve Tarkan Karakaya, gelecek yıl içinde 30 ila 40 ton, birkaç yıl içinde de 100 ton üretim yapmayı hedeflediklerini vurguladı. Önümüzdeki dönemde bahçenin hemen yanında kuracakları sıkım tesisi için 4 milyon TL'lik bir yatırım planı yaptıklarını üdile getiren Karakaya, "Bunun en büyük avantajı, sürdürülebilir kalite demek. Zeytin meyvesinin dalından koptuğu andan itibaren asitliği artmaya başlar. Biz bunu neredeyse tamamen ortadan kaldıracağız. Özel hasat makinesi ile toplanan zeytinler 5 ila 10 dakika sonra tesise ulaşacak ve hemen yağa dönüşebilecek. Hijyenik ortamda, dilediğimiz zaman ve belirlediğimiz koşullarda sürdürülebilir bir kalite yakalamış olacağız" şeklinde konuştu.


"Butik üretim yapıyor; anahtar teslim Arbequina bahçesi kuruyoruz"


Uzman kadrosuyla Arbequina çeşidi zeytinde, sıfırdan anahtar teslim meyve bahçesi tesisi hizmeti verdiklerinin de altını çizen Çakır ve Karakaya, "Sertifikalı ve aşılı meyve fidanları kullanarak siz el sürmeden bahçenizi dikiyor, sistemi kuruyor ve teslim ediyoruz. Zeytin bahçelerinde gübreleme, budama, sulama, toprak işleme konularında en kaliteli tarımsal danışmanlık hizmetini sunuyoruz. Her yıl planlama hakkında bilgilendiriyor, yıllık bakım planını takip ediyoruz. Kısacası, bize danışmadan Arbequina bahçesi kurmayın diyoruz" diye konuştu.


"En yüksek polifenol, en düşük asidite"


Çakır, sözlerine şöyle devam etti: "Genius Olive Oil, Arbequina'nın cins özelliğiyle yüzde 0,2'nin altında asit oranı, yüksek meyvemsilik ve toplam polifenolde 360-475 aralığını yakalayabiliyor. Yani yüksek polifenol oranına ve aynı zamanda en düşük asiditelerden birine sahip gurme bir zeytinyağı üretiyor. Markamız yüksek meyvemsiliğe sahip, çimen, roka, yeşil erik, domates fidanı gibi kokuları hissettiren bir zeytinyağı. Sağlıklı yağı, hücre yenilenmesinde ve hücre yıpranmasının önlenmesinde görev alan antioksidanların başında gelen yüksek polifenol ve meyvemsilik ile özetleyebiliriz. Özel koşullar altında polifenol oranını yükseltmek mümkün ancak polifenolün acılığı dengesiz olursa bu tüketiciyi rahatsız eder. Biz Genius'da bu anlamda kusursuz bir denge yakaladık" ifadelerini kullandı.


Altın Madalya Ödülü


Verilen bilgiye göre Marka, 2020 yılında 8'incisi düzenlenen 26 ülkeden 800'ün üzerinde zeytinyağı numunesinin yarıştığı New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda (NYIOOC) altın madalya aldı. Marka, önümüzdeki Premium Özel Hasat Soğuk Sıkım Zeytinyağının yanı sıra 'Arbequina' ve 'Memecik' zeytinlerinden harmanladığı Deli Yağ'ını da ürün kategorisine eklemeye hazırlanıyor. Marka her çeşit sıcak yemek, soğuk meze ve hatta hamur işlerinde kullanılabiliyor. Ayrıca 'Dünyanın En İyi 50 Restoranı' listesinde yer alan Şef Mehmet Gürs'ün restoranı Mikla da bu sene mutfağında markanın yağlarını kullanacak. - İSTANBUL

Bekir Çakır, Zeytinyağı, Karakaya, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 09:07 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İspanyol çeşidi Arbequina zeytinlerinin verimi ve kalitesi yüksek' - Son Dakika Ekonomi

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