İspanyol dans grubu karnavaldaki Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle özür diledi

İspanya'da bir karnavalda sahne alan dans grubu, Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle ülkedeki Yahudi toplumundan ve İsrail Büyükelçiliği'nden özür diledi.

Pazartesi günü ülkenin orta kesimindeki Campo de Criptana kasabasındaki karnavalda sahne alan grubun üyelerinden bazıları Nazi üniformaları giymiş ve oyuncak makinalı tüfekler taşımış, bazıları ise ölüm kamplarına götürülen Yahudileri canlandırmıştı.

El Chaparral Kültür Derneği adlı grubun üyelerinin yanında da yakılan cesetlere atıfla iki fırın vardı.

İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada dans grubunun gösterisini kınamıştı.

Açıklamada "iğrenç ve korkunç" olarak nitelendirilen gösteriyle, Yahudi Soykırımı'nın kurbanlarıyla alay edildiği belirtilmişti.

AB de kınamıştı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu da dans grubunu gösterisi nedeniyle kınamıştı.

Özür dileyen dans grubu ise amacının soykırım kurbanlarıyla alay etmek değil onları onurlandırmak olduğunu açıkladı.

Dans grubunun diğer gösterileri iptal edildi.

Grubun sözcüsü Carlos Jimenez, tehditlere edildikleri ve hakaretlere maruz kaldıkları için Facebook sayfalarını da kapattıklarını açıkladı.