İspanyol dans grubu karnavaldaki Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle özür diledi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya İspanyol dans grubu karnavaldaki Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle özür diledi - Son Dakika Dünya

İspanyol dans grubu karnavaldaki Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle özür diledi

6 saat önce

Pazartesi günü Campo de Criptana kasabasındaki karnavalda sahne alan El Chaparral Kültür Derneği adlı grup, ülkedeki Yahudi toplumundan ve İsrail Büyükelçiliği'nden özür diledi.

İspanyol dans grubu karnavaldaki Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle özür diledi, System.String[]

İspanya'da bir karnavalda sahne alan dans grubu, Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle ülkedeki Yahudi toplumundan ve İsrail Büyükelçiliği'nden özür diledi.

Pazartesi günü ülkenin orta kesimindeki Campo de Criptana kasabasındaki karnavalda sahne alan grubun üyelerinden bazıları Nazi üniformaları giymiş ve oyuncak makinalı tüfekler taşımış, bazıları ise ölüm kamplarına götürülen Yahudileri canlandırmıştı.

El Chaparral Kültür Derneği adlı grubun üyelerinin yanında da yakılan cesetlere atıfla iki fırın vardı.

İsrail'in Madrid Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada dans grubunun gösterisini kınamıştı.

Açıklamada "iğrenç ve korkunç" olarak nitelendirilen gösteriyle, Yahudi Soykırımı'nın kurbanlarıyla alay edildiği belirtilmişti.

AB de kınamıştı

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ve Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu da dans grubunu gösterisi nedeniyle kınamıştı.

Özür dileyen dans grubu ise amacının soykırım kurbanlarıyla alay etmek değil onları onurlandırmak olduğunu açıkladı.

Dans grubunun diğer gösterileri iptal edildi.

Grubun sözcüsü Carlos Jimenez, tehditlere edildikleri ve hakaretlere maruz kaldıkları için Facebook sayfalarını da kapattıklarını açıkladı.

İsrail, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:15 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de bir bira fabrikasına düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
Koronavirüs son 24 saatte 7 ülkeye daha sıçradı İngiltere'de yere çöp atan kişi 11 yıl sonra mahkemeye çıkarıldı AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 05:49:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanyol dans grubu karnavaldaki Yahudi Soykırımı temalı gösterisi nedeniyle özür diledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]