İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında - Son Dakika Ekonomi

İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında

6 saat önce

Gaziantep Ticaret Odası'nın Sevilla Ticaret Odası ile yaptığı temaslar sonucunda İspanyol El Corte İngles firmasının üst düzey yetkilileri kentteki halı fabrikalarını gezerek, Gaziantep'ten halı satın almaya karar verdi.

İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında, System.String[]

Gaziantep Ticaret Odası'nın Sevilla Ticaret Odası ile yaptığı temaslar sonucunda İspanyol El Corte İngles firmasının üst düzey yetkilileri kentteki halı fabrikalarını gezerek, Gaziantep'ten halı satın almaya karar verdi.


Avrupa Birliği Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi kapsamında 10-15 Kasım tarihlerinde Gaziantep Ticaret Odası tarafından İspanya'ya düzenlenen çalışma gezisi meyvelerini vermeye başladı. Çalışma gezisinde Sevilla Ticaret Odasında yapılan temaslar neticesinde ortak çalışma anlaşmasına varılan dünyanın en büyük üçüncü mağazalar zinciri El Corte Ingles satın alma heyeti Gaziantep'e gelerek 16 halı firmasını ziyaret etti.


Satın alma heyetinin Gaziantepli halı firmalarına yaptığı ziyarete değinen GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, böyle iş birliklerinin oldukça önemli olduğunu belirtti. İspanyol dünya devi El Corte Ingles'in bu yıl itibariyle Gaziantepli halı firmalarından ürün satın alacağını ifade eden Başkan Yıldırım açıklamalarına şöyle devam etti:


"Her zaman yeni pazarların önemine dikkat çekiyoruz. Dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren hemşehrilerimizle övünüyoruz. Şehrimizin bu ihracat başarısını devam ettirebilmek için de var gücümüzle lobi çalışmaları yapıyor, yurt dışı çalışma gezilerimizle yeni bağlantılar kurmaya çalışıyoruz. İşte bu çalışmalarımızın neticesi olarak da 1403 lokasyonda, 90 bin çalışanı ve yaklaşık 16 milyar Euro'luk cirosuyla dünyanın en büyük üçüncü mağaza zinciri olan El Corte Ingles'in satın alma heyeti şehrimize gelerek ön incelemelerde bulundu. Umuyoruz ki bu bir adım olur ve artarak yıllar süren iş birliklerine vesile olur. Dünyanın halısını üreten Gaziantep'in ürünleri en iyi lokasyonlarda satılmaya layıktır."


Avrupa Birliği Türkiye Ticari Entegrasyonu Destekleme Projesi kapsamında Sevilla Ticaret Odası ile yapılan iş birliği neticesinde bu fırsatın ortaya çıktığını ifade eden Yıldırım, "Yaptığımız uluslararası projelerle üyelerimize yönelik yeni pazarlar ve fırsatlar için çalışmalarımız durmaksızın devam edecek" dedi.


Gaziantep Ticaret Odasına gerçekleştirdikleri ziyaret sonrasında halı firmalarını yerinde inceleyen El Corte Ingles satın alma heyetinde Francisco Javier Garca - Conde Gonzlez del Val, Cesar Martinez-Olivares ve Evgin Özbalta yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep, Sevilla, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Maske, tulum ve gözlük gibi koruyucu ürünlerin ihracı ön izne bağlandı
Bosch, Türkiye anlaşmazlığı yüzünden Profilo'ya 67 milyon lira ödeyecek Son Dakika: LPG'nin litre fiyatına 7 kuruş indirim geldi Putin'in ekonomik büyüme hayali suya düştü; koronavirüs, petrol fiyatları ve savunma harcamaları darbe vurdu

Son Dakika Haberleri
18:13 Ebegümecinin faydaları nelerdir? Ebegümeci çayı neye iyi gelir?
18:13 Elmanın faydaları nelerdir? Sarı, kırmızı ve ekşi elma faydaları
18:13 Fındığın faydaları nelerdir? Fındık neye iyi gelir
18:13 Karabaş otu faydaları nelerdir? Karabaş otu çayı neye iyi gelir?
18:13 İğdenin faydaları nelerdir? İğde neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2020 18:57:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanyol devinin gözü Gaziantep halısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]