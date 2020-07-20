İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti - Son Dakika

İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti

İspanya'da bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda, ağız mukozasındaki döküntülerin Kovid-19 belirtisi olduğunu düşündüklerini duyurdu.

İspanyol doktorlar yeni tip Koronavirüs'ün (SARS-CoV-2) neden olduğu koronavirüse yakalanan hastalarda kolayca tespit edilmeyen yeni bir belirtisini bulduklarını düşünüyor.

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Independent Türkçe'nin haberine göre; oral döküntü ya da enantem denilen belirti, aynı zamanda deride döküntü belirtilerine sahip yüzde 30'luk koronavirüs hastası topluluğunda görüldü. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri deri döküntülerine Kovid-19 belirtileri arasında yer vermezken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise deri döküntüleri ya da el ve ayak parmaklarındaki renk kaybını nadir görülen belirtiler arasında olduğunu söylüyor.

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan aylık hakemli tıp dergisi JAMA Dermatoloji'de yayımlanan çalışmada, İspanyol araştırmacılar bazı koronavirüs hastalarında görülen enantem belirtilerini ayrıntılı şekilde açıkladı. Tüm vücutta veya vücudun yüzeysel kısımlarının bir kısmında tekdüze yayılan, aniden kendiliğinden oluşan ve geriye belirgin deri değişiklikleri bırakmadan tekrar kaybolan deri kızarmaları ve semptomatik deri dökmelerine ekzantem deniliyor.

Enantem ise ağız mukozası ve ağız boşluğunu yutağa bağlayan kanalda çeşitli tipte (leke, papül, kabarcık) lezyonlarla beliren patolojik bir durum. İspanyol araştırmacılar belirtinin gözden kaçmış olabileceğini çünkü birçok hastanın ağız boşluğunun muayene edilmediğini vurguladı. Güvenlik endişeleri ve protokolleri nedeniyle ağız boşluğunun muayanesi yapılmayabiliyor. Zira ağız, koronavirüsün bulaşmasını sağlayan damlacık ve aerosollelleri yaydığı için hastaların muayenede maske takması tavsiye ediliyor. Hastadan şikayet gelmezse ağız boşlukları bu nedenle muayene edilmeden bırakılabiliyor.

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Ağız bölgesinde döküntü tıpkı diğer Kovid-19 belirtileri gibi virüsün bulaştığı herkeste ortaya çıkmıyor.

Madird'deki Ramony Cajal Üniversite Hastanesi'nden araştırmacılar, 21 hastanın sadece 6'sında enantem belirtisine rastladı. Bu hastaların tamamı Kovid-19 testinde pozitif sonuç vermişti, aynı zamanda deri döküntüleri belirtileri de göstermişti. Doktorlar ağızdaki döküntülerin peteşiyal, maküler, maküler peteşi ve eritematöz veziküler şeklinde 4 ayrı grupta görüldüğünü belirtti.

Doktorlar lezyonların koronavirüs belirtilerinin görülmesinden 2 ile 24 gün arasında ortaya çıktığını belirtti ve ilaç tedavisinin ağız döküntüleriyle ilişkisini tespit etmediklerini belirtti. Diğer koronavirüs belirtileri gibi bunun da da farklı nedenleri olabileceği ifade edildi. Bulgularının henüz başlangıç niteliğinde olduğunu ve daha fazla araştırma yapılaması gerektiğini söyleyen araştırmacılar "Enantem varlığı bu durumun ilaca verilen bir tepki yerine viral nedenlerden kaynaklandığının güçlü bir kanıtı özellikle de peteşiyal biçimde görüldüğü için" ifadelerine yer verdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 23:46 

Son Dakika Dünya İspanyol doktorlar, hastaların bile fark etmediği yeni bir koronavirüs belirtisi keşfetti - Son Dakika Dünya
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