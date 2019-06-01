İspanyol futbolcu Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti
29 dakika önce
İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:19 Kaynak: AA
İspanyol futbolcu Jose Antonio Reyes
, trafik kazasında hayatını kaybetti. İspanya
'nın güneyindeki Sevilla
kentinin Utrera ilçesinde bu sabah trafik kazası geçiren 35 yaşındaki Reyes'in öldüğü açıklandı.
Futbolcu olarak kariyerinde İspanya'nın Sevilla, Atletico Madrid
, Espanyol ve Cordoba, İngiltere
'nin Arsenal
, Portekiz
'in Benfica
ve Çin
'in Xinjiang takımlarında forma giyen Reyes, son olarak İspanya'nın 2. lig takımlarından Extremadura'da oynuyordu.
Başta Sevilla olmak üzere çok sayıda kulüp Reyes'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı yayımladı.
Sevilla Kulübü resmi Twitter
hesabından "Bundan daha kötü bir haber veremezdik. Altyapımızdan yetişen büyük oyuncumuz Jose Antonio Reyes trafik kazasında vefat etti. Huzur
içinde yatsın." paylaşımında bulundu.
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Jose Antonio Reyes, trafik kazasında hayatını kaybetti.
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