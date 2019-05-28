İspanyol futbolunda şike soruşturması; çok sayıda gözaltı var
2 saat önce
İspanyol polisi, bahis oyunlarında haksız kazanç sağlamak suçuyla 1. ve 2. ligden bazı futbolcular ve kulüp yöneticilerini gözaltına aldı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:08
İspanyol futbolunda yürütülen şike soruşturması kapsamında aralarında futbolcu ve kulüp yöneticilerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Huesca Mahkemesi tarafından alınan karar doğrultusunda başlatılan operasyona 'Oikos' adı verildi.
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