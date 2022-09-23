Video: İspanyol Şirket Havadan İçme Suyu Üreten Teknoloji Geliştirdi - Son Dakika
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Video: İspanyol Şirket Havadan İçme Suyu Üreten Teknoloji Geliştirdi

23.09.2022 08:13
Video: İspanyol Şirket Havadan İçme Suyu Üreten Teknoloji Geliştirdi

İspanyol GENAQ şirketi, havadan içme suyu üretmek için bir teknoloji geliştirdi.

İspanyol GENAQ şirketi, havadan içme suyu üretmek için bir teknoloji geliştirdi.

GENAQ tarafından Cordoba eyaletinde geliştirilen atmosferik su jeneratörlerinde, atmosferik havada bulunan su buharının yoğuşması yoluyla içme suyu elde edilebiliyor.

Jeneratörlerde, ileri elektronik yöntemlerle kontrol edilen mekanik soğutma teknolojisine sahip termodinamik çevrim kullanılıyor.

Şirket, jeneratörlerin modeline göre günde 50 ila 5.000 litre su ürettiğini söylüyor.

CARLOS GARCİA, GENAQ CEO'su:

"Bir litre su üretmenin maliyeti 1 ile 7 sent arasında değişiyor. Bu nedenle biz kendimizi, çok daha pahalı olan ve bir dizi lojistik ve çevresel sorunu beraberinde getiren şişelenmiş suya bir alternatif olarak görüyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: İspanyol Şirket Havadan İçme Suyu Üreten Teknoloji Geliştirdi - Son Dakika

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