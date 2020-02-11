İspanyol hükümeti 2020 için ekonomik büyüme tahminini düşürdü

İspanya'da sol koalisyon hükümet, 2020 yılı ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya düşürdü.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basına açıklama yapan Ekonomik İşler Bakanı Nadia Calvino, 2020 yılında İspanyol ekonomisinin yüzde 1,6 büyüme göstermesini beklediklerini söyledi.

Hükümetin, 2020 yılına ilişkin bundan önceki ekonomik büyüme tahmini yüzde 1,8 olurken, yapılan revizyon ile yüzde 1,6'ya düşürülen büyüme beklentisi Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıkladığı rakamla aynı duruma geldi.

Hükümetin, kamu borcu ve bütçe açığı hedeflerinde daha fazla esneklik öngördüğü 2020-2023 bütçe politikalarına ilişkin aldığı kararları kamuoyuyla paylaşan Calvino, ekonomik büyüme tahminlerinin 2021'de yüzde 1,5, 2022'de yüzde 1,6 ve 2023'de yüzde 1,7 olduğunu açıkladı.

İspanyol bakan ayrıca 2020 yılında işsizlik tahminini yüzde 12,6'dan yüzde 13,6'ya çıkardıklarını belirtip, bunu 2021'de yüzde 13, 2023'te ise yüzde 12,3'e indirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Öte yandan Maliye Bakanı Maria Jesus Montero da Avrupa Birliği ile müzakerelerin devam ettiği 2020 yılı devlet bütçesinin yazın mecliste onaylanmasını öngördüklerini söyledi. Montero, bu yılki bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranını yüzde 1,8 olarak hedeflediklerini açıkladı.