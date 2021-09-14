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İspanyol hükümeti, art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimine gitti - Son Dakika

İspanyol hükümeti, art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimine gitti

14.09.2021 19:32
İspanyol hükümeti, art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimine gitti, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, bu yıl art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimini içeren bir paket açıklarken, enerji sektörü bu duruma tepki gösterdi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, bu yıl art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimini içeren bir paket açıklarken, enerji sektörü bu duruma tepki gösterdi.

Ülkede hafta başında 154,16 avro olan elektrik fiyatının yarın sabah megavat saat başına 172,78 avroya çıkarak yeni bir rekor kıracağı bildirildi.

Bakanlar Kurulu toplantısında ana gündem maddesini elektrik fiyatlarındaki artışa ayıran hükümet, 10 kilovat saate kadar olan tedarikler için yıl sonuna dek yüzde 21'den yüzde 10'a kadar KDV indirimi, ayrıca elektrik üretimindeki yüzde 7'lik verginin kaldırılması kararlarını aldı.

Başbakan Yardımcısı ile Ekolojik Geçiş Bakanı Teresa Ribera, elektrik fiyatlarındaki artışla mücadele planı kapsamında vergilerin düşürülmesi, asgari arzın genişletilmesi, elektrik şirketlerine yapılan yardımların kesilmesi ve piyasa tarifelerinin yeniden düzenlenmesi gibi bazı önlemleri hayata geçireceklerini söyledi.

Ribera, alınan önlemlerle elektrik faturalarında yüzde 22 düşüş öngördüklerini ifade etti.

Başbakan Pedro Sanchez de Twitter hesabından yayımladığı mesajda, hedeflerinin 2021 sonu elektrik fiyatlarını 2018'de ödenen değerlere çekmek olduğunu kaydetti.

Enerji sektörü, hükümetin planına karşı çıktı

Endesa, İberdrola ve Naturgy gibi İspanya'daki enerji şirketlerini temsil eden "Nükleer Forum" adlı kurumdan yapılan açıklamada ise hükümetin planı sert dille eleştirildi.

Planın "nükleer enerjiye dayalı elektrik üretimi üzerindeki cezalandırmayı daha ileri götürdüğü" savunulurken, "Bu gidişatla İspanya'daki nükleer enerji santrallerinin sürekliliği imkansız olur." uyarısında bulunuldu.

Diğer yandan, İspanya İstatistik Enstitüsü tarafından verilen rakamlarda, bir sene öncesine oranla elektrik fiyatlarında tespit edilen yüzde 34,9'luk artışın enflasyonu da tetiklemesiyle, ağustosta son 9 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 3,3'lük enflasyon açıklandı.

Koalisyon, İspanya, Enerji, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol hükümeti, art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimine gitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İspanyol hükümeti, art arda rekorlar kıran elektrik fiyatlarına karşı vergi indirimine gitti - Son Dakika
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