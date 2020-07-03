İspanyol hükümetinden 50 milyar avroluk "ekonomiyi canlandırma paketi" - Son Dakika

İspanyol hükümetinden 50 milyar avroluk "ekonomiyi canlandırma paketi"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen İspanya'da hükümet, 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösterilen İspanya'da hükümet, 50 milyar avroluk destek paketi açıkladı.

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Sol koalisyon hükümetinin, İş verenler Konfederasyonu (CEOE) ve ülkedeki iki büyük sendikanın liderleriyle vardığı uzlaşma sonucu hazırlanan İstihdam Yaratma ve Ekonomiyi Yeniden Canlandırma Anlaşması, Madrid'deki Başbakanlık Konutu'nda imzalandı.

Başbakan Pedro Sanchez, imza töreninde yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadelede "direnme döneminin" geride kaldığını, şimdi ekonomiyi yeniden canlandırma ve istihdam yaratma döneminin geldiğini vurguladı.

Sanchez, "Yeni bir ekonominin temellerini atıyoruz ve bu aşamada fikir birliği büyük önem arz ediyor. Yeni iş dallarında yeni istihdamlar yaratacağımıza eminim." dedi.

Sanchez ayrıca Avrupa Birliği fonlarından İspanya'nın faydalanacağı 150 milyar avronun "kuvvetli bir büyüme için yatırım planlarında kullanılacağını" ifade etti.

Anlaşmanın içeriği

İmzaların atıldığı anlaşmayla ilgili verilen bilgiye göre, söz konusu 50 milyar avroluk desteğin 40 milyar avrosunun şirketlerin yeni yatırım projelerini teşvik için Resmi Kredi Enstitüsü (ICO) tarafından sağlanacağı kaydedildi.

Devlet Sanayi Katılımları Kurumu (SEPI) tarafından yönetimi yapılacak 10 milyar avroluk yeni bir fonun da stratejik öneme sahip şirketlerin ayakta kalmasına destek vereceği bildirildi.

Diğer yandan Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlarda, Kovid-19'dan zarar gören turizm ve otomotiv sektörlerine yönelik yeni teşvik ve destekler açıklandı.

Hükümet, otomobilini yenileyenlere 300 ila 4 bin avroluk yardım yapılacağını duyurdu.

Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) 2020 yılı sonu tahminlerine göre Kovid-19'dan dolayı İspanyol ekonomisinin yüzde 12,8 daralması öngörülüyor.

İspanya Merkez Bankası ise tahminlerini olumsuz yönde revize ederek, ekonomik küçülmenin yüzde 15'i bulabileceği, işsizlik oranının yüzde 23'lere çıkabileceği, kamu borcunun Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranının yüzde 115'e, bütçe açığının da yüzde 11,2'ye ulaşabileceğini açıklamıştı.

Merkez Bankası, ekonominin en az şekilde zarar görebilmesi için harcamaların kısıtlanması ve vergilerin artırılması yönünde tavsiyeler de bulunsa da, şu an için hükümet, iş verenler ve sendikalar buna karşı çıkıyor.

İspanya, Hükümet, Madrid, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:25 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanyol hükümetinden 50 milyar avroluk 'ekonomiyi canlandırma paketi' - Son Dakika Ekonomi

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