İspanyol hükümetinden Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakdi yardım - Son Dakika

İspanyol hükümetinden Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakdi yardım

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle ülkede artan yoksulluk sorununa karşı 850 bin haneyi kapsaması öngörülen maddi yardım kararı aldı.

İspanyol hükümetinden Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakdi yardım, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisiyle ülkede artan yoksulluk sorununa karşı 850 bin haneyi kapsaması öngörülen maddi yardım kararı aldı.

Bakanlar Kurulunun "asgari yaşam geliri" adı altında kabul ettiği kararnameye göre, Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden ve yoksulluk sınırının altında yaşayan kişi ve ailelere, hazirandan itibaren para yardımı yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumundaki verilere göre, mevcut durumda ülkede aylık geliri 230 avronun altında olan ve aşırı yoksulluk seviyesinde yaşayan 550 bin aile bulunurken, hükümetin aldığı kararla yalnız yaşayanlara 462 avro, iki çocuklu bir aileye de 1015 avro aylık yardım yapılmaya başlanacak.

Hükümet, aylık geliri 700 ile 977 avro arasındaki ailelere de 100 avroluk ek yardım sağlayacak.

Yardımlardan yararlanabilmek için İspanya'da ikamet etmesi, 23 ile 65 yaş arasında olması, 18 yaşından büyükler için ailesinden destek almaması ve ekonomik bağımsızlığı olması, en az 3 yıl devlet yardımı almadan geçimini sürdürmüş olması, en az 1 yıl sosyal güvenlik primini ödemiş olması şartları getirildi.

Devlet bütçesine maliyeti yıllık 3,5 milyar avro

İlk olarak aciliyeti olan ailelere yardım yapacak hükümetin, toplamda bunu 850 bin haneye ulaştırmak istediği belirtilirken, asgari yaşam gelirinin devlet bütçesine maliyetinin yıllık 3,5 milyar avro olması öngörülüyor.

Kararnamenin hazırlanıp, kabul edilmesinde öncü olan koalisyon hükümetinin küçük ortağı, aşırı sol görüşlü Unidas Podemos Partisinin lideri ve Başbakan Yardımcısı Pablo Iglesias, düzenlediği basın toplantısında, "Demokrasimiz için tarihi bir gün, yeni bir sosyal hak doğuyor." dedi.

Iglesias, "İspanya, salgından önce çocuk yoksulluğunda Avrupa'da 3. ülkeydi. Salgın durumu daha da ağırlaştırdı. Hükümet, geçmişte olmadığı kadar kaynak aktarımı yapsa da içinde olduğumuz durum, bizi asgari yaşam geliri kararını almaya itti. Binlerce İspanyol aile daha fazla bekleyemez. Asgari ekonomik şartlar garanti edilmedikçe, özgürlük olmaz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Pedro Sanchez de sosyal medya hesabından, "Sosyalistler iktidarda olduğu zaman İspanya, haklarda ve özgürlüklerde ileri gidiyor. Asgari yaşam geliriyle vatandaşa yeni bir hak tanınıyor ve sosyal adalette ilerliyoruz." paylaşımında bulundu.

Muhalefetten eleştiri

Ana muhalefetteki Halk Partisinin (PP) lideri Pablo Casado, AA muhabirinin de aralarında bulunduğu yabancı basın mensuplarına yaptığı değerlendirmelerde, asgari yaşam gelirini destekleseler de şartlarını ve uygulanış yöntemini eleştirdi.

Casado, İspanya'da yoksul vatandaşlara yönelik yardımların özerk yönetimler aracılığıyla 20 yıldır yapıldığını vurgulayarak, asgari yaşam geliri ödemelerinin Kovid-19 krizi süresiyle kısıtlanması gerektiğinin altını çizdi.

Kovid-19'la 6 milyon kişi, sosyal dışlanma sınırında

İspanya'da yoksullara yönelik yardımları organize eden sivil toplum örgütlerinin başında gelen ve Katolik Kilisesinin bünyesinde çalışan "Caritas" kurumu, asgari yaşam gelirinin "iyi bir adım olduğunu ancak çok büyük boyutlara ulaşması beklenen İspanya'daki yoksulluk sorununu çözmeyeceğini" açıkladı.

Caritas yetkilileri, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İspanya'da yoksullukla bağlantılı olarak sosyal dışlanma yaşayan toplam 8,5 milyon kişi var. Kovid-19'la 6 milyon kişi de sosyal dışlanmaya düşme sınırında bulunuyor. Mevcut durumda zaten 790 bin yoksul kişiye yapılan bir yardım var, şimdi hükümetin yardımlarıyla bu sayı 1,5 milyona çıkabilir. Ancak Kovid-19 krizi, 1994 ve 2008'deki krizlerden farklı. Toplumdaki etkileri çok daha fazla olabilir ve buna karşı tepki vermek 10 yıl kadar gecikebilir."

Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 02:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol hükümetinden Kovid-19'dan etkilenen ailelere nakdi yardım - Son Dakika

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