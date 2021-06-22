Üye Girişi
İspanyol hükümetinin affettiği tutuklu Katalan siyasetçiler: "Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" - Son Dakika

İspanyol hükümetinin affettiği tutuklu Katalan siyasetçiler: "Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz"

22.06.2021 21:10
İspanyol hükümetinin affettiği tutuklu Katalan siyasetçiler:

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kararıyla, 1328 gün tutuklu kaldıktan sonra affedilen ayrılıkçı Katalan liderler, "Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin kararıyla, 1328 gün tutuklu kaldıktan sonra affedilen ayrılıkçı Katalan liderler, "Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

İspanyol hükümetinin kısmi af kararı sonrasında yarın cezaevinden çıkmaları öngörülen tutuklu 9 Katalan siyasetçi sosyal paylaşım sitelerine gönderdikleri mesajlarda af kararını değerlendirdi.

Katalan özerk hükümetinin eski İçişleri Bakanı Joaquim Forn, "1328 gündür cezaevindeyiz. Bir gün bile mücadelemizden ödün vermedik. Baskılara karşı, sürgündekilerin geri dönmesi ve bağımsız Katalonya için mücadelemize devam edeceğiz." mesajı verdi.

Aynı dönemde Katalan hükümetinde dışişleri bakanı olan Raul Romeva da "9 kişiyi affetmek, bağımsızlık yanlısı yüzlerce kişiye uygulanan baskıların üzerini örtemez. Boyun eğmeyeceğiz. Genel af ve kendi geleceğine karar verme hakkı." ifadesini kullandı.

Tutuklu diğer Katalan siyasetçilerden Jordi Turull, "Genel af, kendi geleceğine karar verme hakkı, bağımsızlık, devam edeceğiz." derken Dolors Bassa da "Kısa sürede 9 kişi cezaevinden çıkacak. 3 yıldan uzun bir süre sonra, asla terk edilmemesi gereken siyasete geri dönülüyor. Şimdi sürgündekilerin geri dönmesi, baskıların ve açılan davaların sonlandırılması gerekiyor. Devam edeceğiz." mesajını paylaştı.

Diğer yandan Katalonya özerk hükümet başkanı Pere Aragones de yaptığı açıklamada, "İspanyol devletinin hükümetinin bugün aldığı karar, verilen hükümlerin adil olmadığının bir kanıtıdır." dedi.

Hükümetin olumlu bir adım attığını ancak bunun sorunun çözümü için yeterli olmadığını savunan Aragones, genel af ve merkezi hükümetle anlaşmalı yasal bir bağımsızlık referandumu taleplerini yineledi.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı referandum ve Katalan meclisindeki tek taraflı bağımsızlık deklarasyonu girişimlerinden dolayı 2 Kasım 2017'de tedbiri kararla cezaevine gönderilen, bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden 9 Katalan lider, Yüksek Mahkeme'de yargılanmalarının ardından devlete karşı ayaklanma, kamu parasını kötüye kullanma ve devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından Ekim 2019'da 9 ila 13 yıl hapis cezaları almıştı.

İspanyol hükümeti ise bugün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında, hapis cezaları tamamen kaldırılmasına rağmen kamu görevinden men cezaları yürürlükte kalacak şekilde tutuklu Katalan siyasetçilere af kararı çıkarmıştı.

Söz konusu ayrılıkçı Katalan liderlerin 3 ila 6 yılda ağır suç işlemeleri halinde yararlanacakları affın iptal edileceği de bildirilmişti.

İspanyol yargısından kaçan ve aralarında eski Katalonya özerk hükümet başkanı ve şu anda Avrupa parlamenteri olan Carles Puigdemont'un da bulunduğu diğer Katalan siyasetçiler ise affın dışında tutulmuştu.

Af kararının ardından İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "Affedilenlerin fikirlerini değiştirmelerini beklemiyoruz. Şimdi, siyasetin yeni bir sayfa açma ve asla terk edilmemesi gereken yola girme zamanıdır. Sıfırdan başlayamayız ama yeniden başlayabiliriz." açıklamasını yapmıştı.

Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero da "Çıkarılman affın, kısa vadede Katalonya'daki sorunun çözümü olmadığının bilincindeyiz." demişti.

Ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP), af kararının iptali için Yüksek Mahkemeye başvuracağını açıklarken aşırı sağ görüşlü Vox partisi de affı protesto etmek için Barselona'da gösteri düzenledi.

Bağımsızlık, Koalisyon, Hükümet, İspanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol hükümetinin affettiği tutuklu Katalan siyasetçiler: 'Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar 21:08 Ali Koç'tan TFF'ye ağır itham: Böl ve yönet yaklaşımındalar Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı 20:53 Sağlık Bakanlığı'ndan Şener Şen sürprizi! Aşıyla ilgili kamu spotunda rol aldı Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak 20:20 Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde detaylar belli oldu! Yıllık 22 milyon TL kazanacak
Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride 19:50 Son Dakika: Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı! 4 il kırmızı kategoride Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 57 kişi vefat etti, 6 bin 143 yeni vaka tespit edildi Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi 18:40 Yayın ücretinin yarısını ödeyen beIN Sports ile TFF arasında ipler kopma noktasına geldi
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı 17:47 8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira parayla birlikte not bıraktı Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor 16:12 Trafikte yeni dönem! Mayıs 2022 itibarıyla araçlara karakutu zorunluluğu geliyor

Son Dakika Haberleri
18:15 Rusya'da etkili olan Delta mutasyonu Türkiye'de 77 kişide tespit edildi
18:14 İlk dozda AstraZeneca aşısı olan Merkel, ikinci dozda Moderna aşısını tercih etti
17:51 Enişte-kayınço vurgunu MASAK raporlarına girdi: 1 yılda dev para toplamışlar
17:51 Gedson Fernandes G.Saray formalı paylaşım yaptı, taraftarı heyecanlandırdı
17:45 Jet-skiler kafa kafaya çarpıştı, Ukraynalı turist hayatını kaybetti
17:45 Altının kilogramı 498 bin 130 liraya geriledi
17:34 Canlı yayında Yılmaz Özdil'e ateş püskürmüştü! Uğur Dündar rahatsızlandı
17:34 Fatih Terim yabancıların biletini kesti! 4 futbolcu gelecek sezon olmayacak
16:59 O pankart, CHP Grup Toplantısı'nda Kılıçdaroğlu'na sözünü kestirdi
16:45 Şenol Güneş, A Milli Takım'la yolları ayırırsa Beşiktaş'a dönebilir
Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü Yeni imajını paylaşan Tarkan, gündeme bomba gibi düştü         
21:16
Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı Duygu Delen davasında üst mahkeme itirazı kabul etti! Mehmet Kaplan hakkında yeniden tutuklama kararı         
20:54
Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin Abdülkadir Ömür'den Şenol Güneş tepkisi: Bu haberlere itibar etmeyin         
20:44
Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi Bülent Uygun, tatil yaptığı oteli protesto eden çevrecilere ağzına geleni söyledi         
19:51
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı HDP kapatılırsa oylar kime gidecek? Ünlü anketçi son araştırmalarından çıkan sonuçları paylaştı         
19:21
Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı Diyarbakır'da iki farklı yerde iki kaza: 3 ölü, 10 yaralı         
18:34
1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor 1915 Çanakkale Köprüsü'nün çelik yapılarını iki fabrikada tam 2 bin işçi üretiyor         
16:46
Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi Ekonomist Özgür Demirtaş, kendi coin'ini çıkarmaya hazırlanan Emrah'a tepki gösterdi         
16:08
HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı HDP binasında Deniz Poyraz'ı öldüren Onur Gencer'in örgüt bağlantısı çıkmadı         
15:46
Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı Diyarbakır'da dev karpuz maketi ile kamufle edilen baz istasyonu büyük tepki topladı         
15:10
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş         
13:18
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 21:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanyol hükümetinin affettiği tutuklu Katalan siyasetçiler: "Bağımsızlık mücadelemize devam edeceğiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement