İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla ayrılıkçı Katalanları izlediği ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla ayrılıkçı Katalanları izlediği ortaya çıktı

18.04.2022 19:14
İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla ayrılıkçı Katalanları izlediği ortaya çıktı

İspanya devletinin, Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan 60'dan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazeteciyi, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla takibe aldığı iddia edildi.

İspanya devletinin, Katalonya'da ayrılıkçı faaliyetlerde bulunan 60'dan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazeteciyi, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla takibe aldığı iddia edildi.

ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı iddia İspanya'da gündem oldu.

Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğuyla ilgili İspanyol hükümetinden açıklama beklediklerini duyurdu.

Aragones, "Bu çok ciddi bir şeydir. Demokrasiye ve temel haklara bir saldırıdır. İspanyol devletinden bu konuda şeffaflık ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bunun mazereti, özrü olamaz. Vatandaşların temsilcilerini, avukatları, sivil hakları savunan aktivistleri gizlice takip etmek kırmızı çizgidir." açıklamasında bulundu.

Uluslararası Af Örgütü de İspanyol hükümetine konuyu aydınlatması, Avrupa kurumlarına da Pegasus yazılımının kullanımını kapsamlı bir şekilde araştırması çağrısında bulundu.

YORUMLAR
500
İspanya, Kiev Büyükelçiliği'ni önümüzdeki günlerde yeniden açacak İspanya, Kiev Büyükelçiliği'ni önümüzdeki günlerde yeniden açacak İspanya, Pique'nin Suudi Arabistan'dan aldığı komisyonu tartışıyor İspanya, Pique'nin Suudi Arabistan'dan aldığı komisyonu tartışıyor

NSO Group, İspanya, Pegasus, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla ayrılıkçı Katalanları izlediği ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
19:17 Galatasaray'ın Malatya karşısındaki ilk 11'i belli oldu!
19:15 Galatasaray'da başkan adayları için renk seçimi yapıldı
19:09 Eşini ve çocuklarını babasının evine gönderen adam evinde asılı bulundu!
18:37 Borsa İstanbul, tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı
18:21 "6'lı ittifak dağılıyor mu?" iddiasına CHP Genel Başkan Yardımcısı Salıcı yanıt verdi: Altılı masa yoluna devam edecek
18:19 Putin, nükleer bombardıman uçağını Ukrayna sınırına gönderdi
18:05 Babasını öldüren genç kız ilk duruşmada 8 yıl 9 ay hapse çarptırıldı
18:01 Yol verme kavgasında cinayet işlemişti! Sezer Öztürk'e 23 yıl 9 ay hapis istemi
17:36 İlişki terapisti Selin Karacehennem, kendisine yöneltilen bekaret sorusuna yanıt verdi: Sakın anlatmayın
17:30 Arda Güler herkesi geride bırakarak Avrupa'nın en iyisi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 19:21:49. #1.13#
SON DAKİKA: İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla ayrılıkçı Katalanları izlediği ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement