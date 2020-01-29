İspanyol Koro Şefi Casanas, " Türkiye'de ne kadar çok koro şefi olduğunu ve kendilerini ne kadar çok geliştirmek istediklerini burada görmüş oldum" dedi.



Devlet Çoksesli Korosu tarafından düzenlenen ve Avrupa Korolar Federasyonu tarafından da tavsiye edilen dört koro şefliği eğitiminden biri olan "5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı" kapsamında Türkiye'de bulunan ünlü İspanyol koro şefi Josep Vila i Casaas ile dışarıdan gelen yabancı ve yerli şefler Ankara'da bir araya geldi. Josep Vila i Casanas ve beraberindeki ustalık sınıfı öğrencisi şefler, çalışmalar esnasında kendilerini ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile sohbet ettikten sonra Bakan Ersoy'a mini bir konser verdi.



Çalışmaların arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Devlet Çoksesli Koro Şefi Burak Onur Erdem, "Devlet Çoksesli Korosu olarak 5 yıldır Koro Şefliği Ustalık Sınıfı'nı düzenliyoruz Ankara'da ve dünyanın en önemli koro şefliği hocalarını burada Devlet Çoksesli Korosu ile çalışmak üzere davet ediyoruz. Türkiye'de 16 şehirden ve yurt dışında 3 ülkeden gelen katılımcılarımız var. Katılımcılarımız, değerli şef Josep Vila Casanas ile beraber koro şefliği üzerine çalışıyorlar" dedi.



Ustalık sınıfı etkinliğinin Avrupa Korolar Federasyonu tarafından önerilen dört koro şefliği etkinliğinden biri olduğunu belirten Erdem, "Devlet Çoksesli Korosu olarak amacımız; Ankara'yı Avrupa'nın koro başkentlerinden birisi haline getirmek" şeklinde konuştu.



"5. Walter Strauss Koro Şefliği Ustalık Sınıfı" etkinliğinin bir hafta süreceğini kaydeden Erdem, "Bir hafta boyunca koro şefleri, sabahları dersler, teknik, repertuar üzerine çalışıyorlar. Seminerlerimiz, koro ile provalarımı oluyor ve etkinliğin kapanışında aktif katılımcılarımız bir konserde Devlet Çoksesli Korosunu yönetiyorlar. Katılımcılarımızın yöneteceği konser 1 Şubat Cumartesi akşamüstü saat 17'de Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser salonunda gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.



"Türkiye'nin kendine ait müziklerini, halk şarkılarını, türküleri konserde bir 'bis' olarak yönetmek benim için büyük bir mutluluktu"



İspanya'nın ünlü şefi Josep Vila i Casaas ise, "Türkiye'ye ilk gelişim ve bunun Devlet Çoksesli Korosu'nun nazik daveti üzerine olması beni çok mutlu etti. Burada çok güzel bir konser yaptık. İberya yarımadası merkezi olmak üzere benim ülkemden getirdiğim şarkıları ve müzikleri seslendirdik. Aynı zamanda Türkiye'nin de kendine ait müziklerini, halk şarkılarını, türküleri konserde bir 'bis' olarak yönetmek benim için büyük bir mutluluktu. Eminim ki bu Türkçe eserleri kendi ülkeme geri götüreceğim" diye konuştu.



"Türkiye'de ne kadar çok koro şefi olduğunu ve kendilerini ne kadar çok geliştirmek istediklerini burada görmüş oldum"



Konser sonrasında yapılan "Ustalık Sınıfına" değinen İspanyol şef Josep Vila Casanas, "Burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerin gelip kendi yeteneklerini geliştirmek için Devlet Çoksesli Korosu gibi profesyonel bir toplulukla çalışma şansı bulmaları mutluluk verici. Onlarla çok güzel zaman geçiriyoruz. Türkiye'de ne kadar çok koro şefi olduğunu ve kendilerini ne kadar çok geliştirmek istediklerini burada görmüş oldum. Etkinlikten dolayı çok mutluyum" ifadelerini kaydetti.



Türkiye'den İspanya'ya iki eser götüreceğini bildiren Casanas, "Türkiye'den 'Batum ve Divane Aşık' türkülerini götüreceğim. Türkiye'nin kuzeydoğusundan Karadeniz bölgesinden iki eseri kendi ülkeme götüreceğim ve seslendireceğim korolarımda" dedi.



Daha önceden Devlet Çoksesli Korosunu bildiğini ve takip ettiğini belirten Casanas, "Bunun dışında zengin bir kültürünüz olduğunu görüyorum ve bundan sonra çok daha fazla takip edeceğim klasik müziğinizi" diye konuştu.



Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Pınar Çanakçı, "Koro müziği ile ilişkim üniversitede alevlendi. Türkiye'de yapılan çalıştaylar sayesinde şeflik alanında çalışmalarıma devam ediyorum. Burada yurt dışından gelen meslektaşlarımızla, arkadaşlarımızla tanışmak çok önemli bir deneyim" ifadelerini kullandı.



Türkiye'ye Estonya'dan gelen Nele Erastus ise, "Estonya'da müzik ve tiyatro fakültesinde şeflik okuyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Böyle bir festivali keşfetmiş olmaktan ve burada çalışıyor olmaktan çok mutluyum " diye konuştu.



Çalışmalar hakkında konuşan Nele Erastus, "Ben daha önce şefimiz Josep Vila Casanas ile çalışmıştım. Buraya gelmek zaten hayalimdi. Onunla bir daha çalışma fırsatı yakalamayı çok istiyordum. Profesyonel bir koroyla bu çalışmayı gerçekleştirmek çok önemli, aynı zamanda hem ustadan bir şey öğrenmek hem de genç meslektaşlarımızdan bir şey öğrenmek bu festivalin en önemli noktalarından bir tanesi" ifadelerini kaydetti. - ANKARA