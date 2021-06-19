İspanyol Laia Palau, EuroBasket tarihinde en çok maça çıkan kadın oyuncu oldu

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket) mücadele eden İspanya'nın tecrübeli oyun kurucusu Laia Palau, turnuva tarihinin en çok maça çıkan kadın oyuncusu oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, EuroBasket'te 10. defa boy gösteren Palau, turnuvada 68 kez forma giyen kadın basketbolunun efsane isimlerinden Uljana Semjonova'yı geride bıraktı.

Belarus maçında milli formayla 69. kez sahada yer alan Palau, Semjonova ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Palau'ya İsveç karşısında çıktığı 70. maçından önce İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa ve FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak tarafından bir başarı ödülü verildi.

EuroBasket'e ilk kez 2003'te katılan 41 yaşındaki Palau, turnuva tarihinin asist ve top çalma istatistiklerinde zirvede yer alıyor.