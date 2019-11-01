İspanyol mahkemesinden şok karar: Toplu tecavüze ceza indirimi

İspanya'nın Barcelona kentinde görülen bir davada, 14 yaşında bir kıza toplu tecavüzle suçlanan beş kişi, mahkeme tarafından suçsuz bulundu ve sanıklar daha düşük bir cezayı öngören 'cinsel istismar' suçundan hüküm giydiler.

Sanıklara 10 ila 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Sanıklar tecavüzden hüküm giyselerdi, 20 yıla varan hapis cezalarına çarptırılacaklardı.

Mahkeme heyeti kararını açıklarken, toplu tecavüze uğradığı belirtilen 14 yaşındaki kızın olay esnasında aşırı alkollü olduğunu ifade etti ve şüphelilerin kızla cinsel ilişkiye girdikleri tespit edilse de olayda şiddet kullanılmadığını, bu nedenle de 'tecavüz' olarak sınıflandırılamayacağını söyledi.

"FİZİKSEL ŞİDDETİN KANITLANMASI GEREKİYOR"

İspanyol yasalarına göre, bir olayın 'tecavüz' ya da 'cinsel saldırı' olarak tanımlanabilmesi için fiziksel şiddet uygulandığının kanıtlanması gerekiyor.

Benzer bir mahkeme kararı bu yılın ilk aylarında İspanya Yüksek Mahkemesi tarafından bozulmuştu.

Bu kararın da temyize götürülmesi bekleniyor.

İspanyol siyasiler de cinsel saldırı ve tecavüz yasal düzenlemelerini gözden geçiriyor.

İspanya'daki kadın hakları örgütleri, mahkemenin kararını öfkeyle karşıladı ve protesto etti.

2016'da yaşanan olayda, sanıkların 14 yaşındaki kızı terk edilmiş bir fabrika binasında içki içirerek sarhoş ettiği ve ardından da kızla cinsel ilişkiye girdikleri ifade edildi.

MAHKEMEDE KAN DONDURAN İTİRAFLAR

Olay Barcelona'nın Manresa semtinde yaşandığı için, zanlılar İspanya'da 'Manresa kurt çetesi' olarak adlandırılmıştı.

Duruşmalar sırasında savcılar, sanıkların uyuşturucu ve alkolün etkisi altındaki 14 yaşındaki kızla sırayla cinsel ilişkiye girdiklerini anlattı.

Sanıklardan Bryan Andres M'nin diğer sanıklara "Senin sıran… Herkese 15 dakika. Kimse bu süreyi aşmayacak" dediği de belirtildi.

Sanıkların tümü suçlamaları reddetse de kızın iç çamaşırında tüm sanıkların DNA örneklerine rastlandı.

Mahkeme heyeti, kız çocuğunun olay esnasında ne olduğunun farkında olmadığı kanısına vardı ve "Sanıklarla cinsel ilişkiye rıza gösterip göstermeme kabiliyeti yoktu" dedi.

Ancak yine aynı kararda sanıkların herhangi bir şekilde şiddete başvurmadıkları da vurgulandı.

Toplu tecavüze uğrayan kıza 12.000 euro maddi tazminat ödenmesine hükmedildi.