İspanyol mahkemesi, mahkum Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkını iptal etti - Son Dakika

İspanyol mahkemesi, mahkum Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkını iptal etti

04.12.2020 16:47
İspanyol mahkemesi, mahkum Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkını iptal etti, System.String[]

İspanya Yüksek Mahkemesi, ayrılıkçı girişimlerinden dolayı mahkum edilen 9 Katalan siyasetçiye tanınan yarı serbestlik hakkını iptal etti.

İspanya Yüksek Mahkemesi, ayrılıkçı girişimlerinden dolayı mahkum edilen 9 Katalan siyasetçiye tanınan yarı serbestlik hakkını iptal etti.

Katalonya özerk yönetim hükümeti adalet departmanı tarafından, cezaevi yasasının 100.2 numaralı maddesi gereğince 3. statüde mahkum olarak tanınan ve temmuz ayının ortalarından itibaren yarı serbestlik hakkı alan Katalan siyasetçilerin durumuna savcılığın yaptığı itiraz karara bağlandı.

Yüksek Mahkeme, söz konusu statünün Katalan siyasetçiler için erken tanındığına kanaat getirerek, iptali yönünde karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Katalonya özerk yönetimini "verilen bir hükmü yeniden yorumlayarak, kabul edilemez bir karar vermekle" suçladı.

Yarı serbestlik hakkından dolayı yılda 48 gün izinli sayılan, hafta sonlarını evlerinde geçiren ve hafta içi sadece akşam yatmaya cezaevine gelen 9 Katalan siyasetçinin, iptal kararıyla birlikte bu akşam cezaevine geri dönüp, çıkışlarının kaldırılacağı bildirildi.

Mahkeme, ocak ayında Katalan siyasetçilerin cezaevindeki durumlarının yeniden gözden geçirileceğini hatırlattı.

Katalonya özerk yönetimi ise verilen iptal kararını sert dille eleştirdi.

Özerk parlamento başkanı Roger Torrent, "Yüksek Mahkeme'nin kararı öç almaya çalışan bir girişim ve tam bir utançtır. Bu karar, cezaevi hukukunun tüm ilkelerine aykırıdır." dedi.

Yüksek Mahkeme'nin, Katalonya ile İspanyol devleti arasında başlaması öngörülen diyalog görüşmelerine "düşmanca bir yaklaşım gösterdiğini" iddia eden Torrent, sol koalisyon hükümetinden mahkum Katalan siyasetçiler için af çıkartması talebini yineledi.

Katalonya'da 14 Şubat'ta yapılması planlanan erken yerel seçim öncesinde Katalonya özerk hükümet başkanlığı görevini yürüten Pere Aragones de Yüksek Mahkeme'yi "siyasi bir intikam almakla" suçladı.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı dönemin özerk hükümetinde yer alan 9 Katalan siyasetçi İspanyol devletine karşı ayaklanma ve kamu malını kötüye kullanma suçlarından yaklaşık 1 yıl önce 9 ila 13 yıl hapis cezası almıştı.

Yasa dışı referandumun ardından yaklaşık 2,5 yıldır tutuklu olan Katalan siyasetçiler, temmuz ayında tanınan yarı serbestlik hakkı ile hafta içi sosyal hizmetlerde gönüllü olarak çalışmak ya da var ise ihtiyacı olan aile üyelerine yardım etmek için akşam geri dönmek şartıyla cezaevinden çıkabiliyordu.

Katalonya, Cezaevi, İspanya, Mahkum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol mahkemesi, mahkum Katalan siyasetçilere yarı serbestlik hakkını iptal etti - Son Dakika


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