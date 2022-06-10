İspanyol Merdivenleri'nden scooter fırlatan turistler, 25 bin euro hasara yol açtı

İtalya'da 2 ABD'li turist elektrikli scooter'larını ünlü İspanyol Merdivenleri'nden aşağı atarak 25 bin euroluk hasara neden oldu.

İtalya'nın başkenti Roma'da, geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde 2 ABD'li turist, tarihi İspanyol Merdivenleri'ne çıkarak elektrikli scooter'larını aşağı fırlattı. Şehirdeki kültürel miras ofisi tarafından yapılan açıklamada, turistlerin scooter'larını merdivenlerden aşağıya 3 kez fırlatması sonucu basamaklardan birinde hasar meydana geldiği ifade edildi. Açıklamada, olay nedeniyle 10 santimetrelik mermerin yerinden oynadığı ve 25 bin euroluk restorasyon maliyetine yol açtığı kaydedildi. Olayın ardından 2 turist gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, 28 ve 29 yaşlarındaki biri erkek diğeri kadın turistlerden her birinin 400 euro para cezasına çarptırıldığı belirtildi. Turistlerin ayrıca 2 gün boyunca Roma'nın tarihi şehir merkezine girmesi de yasaklandı.

Mayıs ayında ise, 37 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı bir turist, kiralık lüks aracı tarihi merdivenlerden aşağıya sürmüş ve hasara yol açmıştı.

(İHA)