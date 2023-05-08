İspanyol Moda Tasarımcısı Cinsel Saldırı İddiasıyla Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İspanyol Moda Tasarımcısı Cinsel Saldırı İddiasıyla Gözaltına Alındı

08.05.2023 13:52

İspanyol moda tasarımcısı Francis Montesinos, reşit olmayan bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Montesinos'un Kuzey Afrika kökenli 15 yaşındaki bir kızla çekilmiş cinsel içerikli video görüntülerinden dolayı gözaltına alındığı bildirildi. Modacıya şantaj yapıldığı ve görüntülerin internette yayınlanmasıyla tehdit edildiği iddia edilmişti.

İspanyol moda tasarımcısı Francis Montesinos, reşit olmayan bir kıza cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, moda dünyasının tanınmış isimlerinden 72 yaşındaki Francis Montesinos'un, Kuzey Afrika kökenli 15 yaşındaki bir kızla 1 yıl önce çekilmiş cinsel içerikli video görüntülerinden dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Montesinos'un Valensiya'nın Lliria kasabasındaki evinde çekilen söz konusu görüntülerin bizzat Kuzey Afrika kökenli kız tarafından kaydedildiği belirtildi.

Maskeli bir grup genç tarafından geçen yıl birden fazla kez evinde saldırıya uğrayan İspanyol modacı, bu olaylar sonrasında yaşadığı panikten dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Montesinos, kendisine şantaj yapıldığını ve 500 bin avro para ödenmezse görüntülerin internette yayınlanmasıyla tehdit edildiğini söylemişti.

Söz konusu görüntülere ulaşan jandarmanın, videoyu izledikten sonra Montesinos'u gözaltına aldığı açıklandı.

Kaynak: AA
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