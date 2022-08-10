Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek

10.08.2022 12:46
Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Buika, Antalya ve İstanbul'da konser verecek.

İspanyol müziğinin usta isimlerinden Buika, Antalya ve İstanbul'da konser verecek.

Usta sanatçı, 26 Ağustos'ta Antalya Aspendos Antik Tiyatrosu'nda, 27 Ağustos'ta ise İstanbul Maximum Uniq Açıkhava'da sahneye çıkacak.

Flamenko, soul ve cazın harmanladığı müziği ile yani bir tarz oluşturan, birkaç kez Latin Grammy Ödülleri'ne aday gösterilen sanatçı, 2010 Latin Grammy Ödülleri'nde "En İyi Geleneksel Tropik Albüm" ödülünün sahibi olmuştu.

Aspendos ve Uniq Maslak'ta ilk kez sahneye çıkacak sanatçı, 2010'da "50 Harika Ses"ten biri olarak seçilmişti.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Aspendos, İstanbul, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:19 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Türkiye imalatçı bir ülke
12:22 Fenerbahçe taraftarlarından Ali Koç'u kızdıracak video! Yarım milyona yakın görüntülenme aldı
12:22 AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe: İstanbul'da AK Partili belediyelerdeki işçilere yüzde 80 zam yapılması kararlaştırıldı
11:54 Nihat Doğan ve 3 aylık hamile hayranının düğün pozu ortaya çıktı! Çiçekle karnını kamufle etti
11:47 Belediyenin işlettiği taşocağının izinsiz çalışma yaptığını iddia eden Orman İşletme Şefi görevden alındı
11:41 Akdeniz'e açılan Abdülhamid Han, Batı'yı panikletmeye yetti! ABD, Almanya, İngiltere ve Yunan basını Türkiye'yi suçladı
11:32 30 metreden denize atlayan çocuk omurgasını kırdı
11:24 8 yıllık evliliğini bitiren Petek Dinçöz'ün yeni nişanlısı Nida Büyükbayraktar, çocukluk aşkı çıktı
11:10 Ankara Melike Hatun Cami imamı Halil Konakcı: Dövme yaptırmak kanunen yasaklanmalı
11:08 Yıllar sonra cesedi bulunan Tekin Uğurlu'nun eşinin sözleri tüyler ürpertti: "O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 12:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: Grammy Ödüllü Buika, bu ay sonunda Türkiye'de konser verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş