İspanyol polisinden Katalan protestoculara müdahale

İspanya'da polisin, Yüksek Mahkemenin ayrılıkçı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarına karşı gösteri düzenleyenlere müdahalesinde arbede yaşandı.

Katalonya özerk bölgesindeki 4 vilayetteki İspanya hükümeti binalarının yakınlarında, binlerce kişi gece nöbet tuttu. Bölgenin başkenti Barcelona'daki nöbet sırasında bazı protestocuların güvenlik güçlerine maytap ve objeler fırlatması, binaların etrafındaki geçici çitleri tekmelemesi sonrası, polis göstericilere müdahale etti.

Katalan marşını söyleyen protestocular, "Sokaklar her zaman bizim olacak", "Bağımsızlık" gibi slogan atmanın yanı sıra, polise "işgali güçler" diye seslendi.

Çöp kutuları, çitler ve karton kutularla barikatlar kuran protestocular, daha sonra barikatları ateşe verdi.

Polis, göstericileri cop kullanarak dağıttı.

Katalonya'daki Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinin yanı sıra daha küçük kentlerde de düzenlenen gece nöbetleri, ANC ve Omnium adlı ayrılıkçı iki grubun çağrısıyla yapılıyor.

Grupların liderleri Jordi Sanchez ve Jordi Cuixart, Yüksek Mahkeme'nin mahkumiyet kararı verilen ayrılıkçılar arasında bulunuyor.

Yüksek Mahkeme, dün Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçiden 9'una 9 ila 13 yıl hapis cezası vermişti.

Katalonya'daki süreç

İspanya'nın Katalonya özerk yönetiminde yasa dışı ilan edilmesine rağmen yapılan bağımsızlık referandumunu organize etmekten yargılanan 12 Katalan siyasetçi ve sivil toplum örgütü liderinin 4 ay süren davası 12 Haziran'da sona ermişti.

Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan etme kararına rağmen Katalonya özerk yönetiminde 1 Ekim 2017'de gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuyla bağlantılı olarak suçlanan 12 sanıktan 9'u tutuklu, 3'ü de tutuksuz yargılanıyordu.

Sanıklar hakkında "anayasal düzeni kısmen ya da tamamen şiddet yoluyla yıkmak", "kanunun uygulanmasına engel olmak", "devlet kurumlarına itaatsizlik" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlarından 7 ila 25 yıl hapis cezaları istenmişti.