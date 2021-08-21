İspanyol polisinden yasa dışı kripto madencilik çiftliğine baskın - Son Dakika

İspanya'da polis, başkent Madrid'in güneyindeki Toledo'da yasa dışı kriopto madencilik çiftliğini bastı. Operasyonda 100'den fazla cihaza el konuldu.

İspanya'nın başkent Madrid'in 80 kilometre güneyindeki Toledo'da yasa dışı madencilik çiftliğine polis tarafından baskın düzenlendi. Evin elektrik tüketiminde diğer evlere oranla daha yüksek bir artış tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen operasyonda 100'den fazla cihaza el konuldu. İçeride ayrıca soğutma ve havalandırma üniteleri de bulunurken, 1 kişinin yasa dışı elektrik kullanımından gözaltına alındığı belirtildi.

(İHA)