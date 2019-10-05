Son Dakika Haberleri: İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı
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İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı

1 saat önce

Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.

İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı, System.String[]

Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.


İspanya polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü, güvenlik görevlilerinin ülkenin güney sahillerinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesini kovaladığı ancak teknelerin savrulması sonucu polislerin denize düştüğü bildirildi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:31 
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