İspanyol polisler kaçakçıları kovalarken denize düştü, kaçakçılar tarafından kurtarıldı
1 saat önce
Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.
Denizde uyuşturucu kaçakçılarını kovalayan İspanyol polisler, kovaladıkları kaçakçılar tarafından kurtarıldı.
İspanya polisi tarafından yapılan açıklamada, 4 Ekim Cuma günü, güvenlik görevlilerinin ülkenin güney sahillerinde uyuşturucu taşıdığından şüphelenilen bir sürat teknesini kovaladığı ancak teknelerin savrulması sonucu polislerin denize düştüğü bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 07:31
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