İspanyol Prenses Maria Teresa dünyada Covid-19'a yenik düşen ilk kraliyet ailesi mensubu oldu

Covid-19 salgınının dünyada en fazla can aldığı ülkelerden İspanya'da kraliyet ailesinden de kötü haber geldi. Koronavirüs testi pozitif çıkan 86 yaşındaki Prenses Maria Teresa'nın hastalığa cuma günü yenik düştüğü açıklandı.



İspanya'nın Burbon- Parma Kraliyet Ailesi'nden prensesin ölümünü kardeşi Prens Sixtus Henry açıkladı.