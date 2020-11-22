İspanyol sağı, sol hükümetin eğitim reformunu protesto etti - Son Dakika

İspanyol sağı, sol hükümetin eğitim reformunu protesto etti

22.11.2020 13:45
İspanyol sağı, sol hükümetin eğitim reformunu protesto etti, System.String[]

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin hazırladığı ve mecliste kabul edildikten sonra senatoya gönderilen eğitim reformu, sağ görüşlü siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

İspanya'da sol koalisyon hükümetinin hazırladığı ve mecliste kabul edildikten sonra senatoya gönderilen eğitim reformu, sağ görüşlü siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi.

Başkent Madrid başta olmak üzere ülkenin tüm büyük kentlerinde düzenlenen gösterilerde, "özgürlüklere saldırıldığı ve eğitimde seçme hakkının kısıtlandığı" gerekçesiyle söz konusu reformu içeren yasa tasarısının geri çekilmesi istendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle meydanlarda toplanmak yerine arabalarla kent merkezlerinde turlayan sağ görüşlü göstericiler, araçlarını protestolarına sembol olarak seçtikleri turuncuyla süsledi.

"İstediğimiz eğitimi seçme hakkı için" sloganıyla organize edilen gösterilere, İspanya'daki Katolik Kilisesi'nin en üst temsilcisi Piskoposlar Konferansı Kurumu da destek verdi.

Söz konusu reformun İspanyol toplumunun değerlerini "yıktığını" ileri süren ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi, aşırı sağcı Vox ve liberal görüşlü Vatandaşlar partilerinin temsilcileri, yasanın yürürlüğe girmesi halinde iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracaklarını belirtti.

İspanya demokrasi tarihinde son kez 7 yıl önce dönemin sağ görüşlü hükümeti tarafından yapılan ve bu kez sol koalisyon hükümetince 8'incisi yapılmak istenen eğitim reformu, İspanyolcanın devletin resmi dili olmaktan çıkarılması ve devlet okullarındaki eğitime ilişkin yeni düzenlemeleriyle tartışma konusu oldu.

Sol hükümetin yapmak istediği değişiklikle İspanyolcanın yanı sıra ülkedeki 17 özerk yönetimin 6'sında kullanılan Katalanca, Baskça, Galisyaca ve Valensiyaca dillerinin okullarda öğretilmesi güçlendiriliyor.

Aynı zamanda devlet okullarının yapısı güçlendirilerek, yarı özel statüde ve daha çok Katolik Kilisesi'ne bağlı okullara birtakım kısıtlamaların getirilmesi öngörülüyor.

Ülke genelinde mevcut durumda 87 okulda uygulanan sınıflardaki cinsiyet ayrımını (kız ve erkek çocukların ayrı sınıflarda eğitim alması) sona erdiren eğitim reformuyla, bundan böyle din derslerinin öğrenci not ortalamasına dahil edilmesi de kaldırılıyor.

Eğitim Bakanı İsabel Celaa, hafta içinde basına yaptığı değerlendirmede, "Mevcut eğitim sistemi artık İspanya'da olmayan bir toplum içindi. Bu yasa, eşitliği getiren, modern eğitimi garanti ediyor. İspanyolcayı ortadan kaldırmak diye bir şey asla söz konusu değil. Tam tersine İspanyolca eğitim mükemmel şekilde garanti ediliyor." demişti.

Eğitim reformu, ayrılıkçı Katalan ve Bask siyasi partilerin desteğiyle, çok az farkla hafta içinde mecliste kabul edilip senatoya gönderilmişti.

Koalisyon, Protesto, İspanya, toplum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol sağı, sol hükümetin eğitim reformunu protesto etti - Son Dakika


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