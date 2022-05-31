İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var - Son Dakika
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İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var

31.05.2022 11:18
İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var

İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç varİSPANYOL şarkıcı, besteci ve oyuncu Concha Buika, "Türkiye'de çok fazla yetenekli genç şarkıcı var ama bence Avrupa ve dünyaya açılmalılar.

İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var

İSPANYOL şarkıcı, besteci ve oyuncu Concha Buika, "Türkiye'de çok fazla yetenekli genç şarkıcı var ama bence Avrupa ve dünyaya açılmalılar. Türk sanatçılar şarkı söylediklerinde Türk kimliklerinin ötesinde bence evrensel oluyorlar" dedi.

İspanyol şarkıcı Concha Buika, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın düzenlediği, Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında dün akşam Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara'da konser verdi. Programı öncesi açıklamalarda bulunan Buika, Türk seyircisinin hisleri ve tepkilerini net olarak gösterdiğini belirterek, "Seyirci ile iletişim çok açık ve hemen bir bağ kurabilirsiniz. Sizi sevdiklerini hissettiriyorlar. Tutkulular, bilgiye ihtiyaç duyuyorlar ve öğrenmeye açlar. Eğlenmeyi ihmal etmiyorlar ama bence öncelikleri öğrenmek" diye konuştu.

'TÜRKÇE ÇOK SİHİRLİ DİL'Buika, dinlediği Türk sanatçılar olup olmadığının sorulması üzerine, "Türkiye'de çok fazla yetenekli genç şarkıcı var ama bence Avrupa ve dünyaya açılmalılar. Türkçe'nin çok sihirli bir dil olduğunu düşünüyorum. Bu dilde sizi çeken bir derinlik var. Türk şarkıcılar inanılmaz şarkı söylüyor. Türk sanatçılar şarkı söylediklerinde Türk kimliklerinin ötesinde bence evrensel oluyorlar. Sadece Türkiye için söylemiyorlar dünya için söylüyorlar" dedi.'EŞİME BURADA YAŞAYABİLECEĞİMİ SÖYLEDİM'Türk yemeklerini çok sevdiğini aktaran Buika, "Hepsi çok lezzetli. Burada diyet yapmak zor. Özellikle yeşillikleri çok kaliteli ve çok güzel" diye konuştu. Ankara'yı nasıl bulduğuna ilişkin soruya Buika, "Ankara çok güzel bir şehir. Dün eşimle konuştum ve çok beğendiğimi, burada bir süre yaşayabileceğimi söyledim. Bu şehri güzel yapan insanları. İnsanlar olmadan şehirler hiçbir şey. Ankaralıları çok sevdim, bu ülkede nereye giderseniz gidin evinizde hissediyorsunuz" yanıtını verdi.

Buika, sanatçıların büyük sorumluluğu olduğunu da söyleyerek, "Biz bir sanatçı ordusuyuz, barış için aşk için savaşan bir orduyuz. Konuşamayan, derdini söyleyemeyen insanlara ses oluyoruz" dedi.

Görüntü dökümü:

- Concha Buika ile röportaj

Haber- Kamera:  Nursima ÖZONUR- Oğuzhan DEMİR/ ANKARA,


İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var
İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var
İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var
İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var
İspanyol şarkıcı Buika: Türkiye'de çok fazla yetenekli genç var
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Kaynak: DHA

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