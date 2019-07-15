İspanyol şeften lezzetlerimizle füzyon mutfağı
11 saat önce
The House Hotel Karaköy, teras katındaki Kasa Lokanta & Bar'da konuklara, Michelin yıldızlı İspanyol şef Jaume Puigdengolas'ın Türk gastronomi lezzetleriyle oluşturduğu füzyon mutfağı özel menüsü sunuluyor.
The House Hotel Karaköy
, teras katındaki Kasa Lokanta & Bar'da konuklara, Michelin
yıldızlı İspanyol şef Jaume Puigdengolas'ın Türk gastronomi lezzetleriyle oluşturduğu füzyon mutfağı özel menüsü sunuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07
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