Son Dakika Haberleri: İspanyol şeften lezzetlerimizle füzyon mutfağı
Son Dakika Ekonomi Haber

İspanyol şeften lezzetlerimizle füzyon mutfağı

11 saat önce

The House Hotel Karaköy, teras katındaki Kasa Lokanta & Bar'da konuklara, Michelin yıldızlı İspanyol şef Jaume Puigdengolas'ın Türk gastronomi lezzetleriyle oluşturduğu füzyon mutfağı özel menüsü sunuluyor.

İspanyol şeften lezzetlerimizle füzyon mutfağı, System.String[]
The House Hotel Karaköy, teras katındaki Kasa Lokanta & Bar'da konuklara, Michelin yıldızlı İspanyol şef Jaume Puigdengolas'ın Türk gastronomi lezzetleriyle oluşturduğu füzyon mutfağı özel menüsü sunuluyor.
Michelin, Karaköy, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 12:07 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oyuncu Hasan Kaçan, Gökhan Özoğuz'un 15 Temmuz afişleri hakkındaki paylaşımına tepki gösterdi İş dünyasından peş peşe 15 Temmuz açıklamaları: İzin vermeyeceğiz Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi Bekçilerden "Polisi arayalım mı?" diyen vatandaşa sert çıkış: Gerek yok, polisiz kardeşim, hayırdır!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:37:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanyol şeften lezzetlerimizle füzyon mutfağı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]