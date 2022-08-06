Sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, İspanya'yı, göçmenlere eşit muamelede bulunmaya çağırdı - Son Dakika
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Sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, İspanya'yı, göçmenlere eşit muamelede bulunmaya çağırdı

06.08.2022 15:20
Sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, İspanya'yı, göçmenlere eşit muamelede bulunmaya çağırdı

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, hükümeti, nereden geldiklerine bakmaksızın tüm göçmenlere Ukraynalı göçmenlerle eşit muamelede bulunmaya davet etti.

İspanyol sivil toplum örgütü Caminando Fronteras, hükümeti, nereden geldiklerine bakmaksızın tüm göçmenlere Ukraynalı göçmenlerle eşit muamelede bulunmaya davet etti.

Caminando Fronteras'in yöneticisi Maria Gonzalez Rolan, AA muhabirine, İspanya'nın göçmenlere muamelesine ilişkin açıklamada bulundu.

Ukraynalı göçmenlere maddi yardım yapılması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Rolan, İspanya'da siyasi iradenin istemesi halinde göçmenlere insan haklarının sonuna kadar kullandırılabildiğine dikkati çekti.

Rolan, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla kentindeki Fas sınırından 24 Haziran'da İspanya'ya gelmeye çalışan Sudanlı göçmenlere yönelik şiddet eylemlerini hatırlatarak, ülkeye gelen göçmenler arasında ayrım yapılmaması gerektiğini ifade etti.

24 Haziran'da Sudan'dan gelen 2 bin sığınmacıdan 40'ının öldüğüne işaret eden Rolan, "Sudan'dan gelen göçmenlerin de savaştan kaçtığını unutmayalım. Bu insanların da seyahat özgürlüğü ve itibar görme hakkı vardır." dedi.

Rolan, Sudanlıların aylardır Fas güvenlik güçlerinin baskılarına maruz kaldığını ve şiddet kullanımıyla tehdit edildiklerini belirterek, "Katliamı önlemek için (Sudanlılara) sığınma başta olmak üzere hakları verilmelidir." diye konuştu.

Caminando Fronteras'in yöneticisi, hükümeti, nereden geldiklerine bakmaksızın tüm göçmenlere Ukraynalı göçmenlerle eşit muamelede bulunmaya çağırdı.

Ülkede yaklaşık 130 bin Ukraynalı göçmen var

İspanya'da geçici sığınma hakkı elde eden maddi durumları yetersiz Ukraynalı göçmenlere aylık 400 avro, bu kişilerin 18 yaşından küçük aile üyelerine de 100'er avro ödenmesi yönünde karar alındı. Ülkede yaklaşık 130 bin Ukraynalı göçmen bulunuyor.

Caminando Fronteras'in verilerine göre, 2022'nin ilk yarısında İspanya'ya giriş yapmak isteyen 23 ülkeden yaklaşık 978 göçmen hayatını kaybetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, ölen, yaralanan ve gözaltına alınan göçmenlerin üst üste yere atılmaları, gördükleri kötü muamele tepkilere yol açmıştı.

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Kaynak: AA

Kuzey Afrika, İspanya, Fas, Güncel, Son Dakika

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