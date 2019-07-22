İspanyol solu mecliste güvenoyu arıyor
1 saat önce
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet kurmasında tek alternatif olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile anlaşmadan ve yeterli çoğunluğu garanti etmeden mecliste güvenoyu için hükümet programını sundu.
İspanya
Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet kurmasında tek alternatif olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile anlaşmadan ve yeterli çoğunluğu garanti etmeden mecliste güvenoyu için hükümet programını sundu.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37
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