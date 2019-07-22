Son Dakika Haberleri: İspanyol solu mecliste güvenoyu arıyor
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İspanyol solu mecliste güvenoyu arıyor

1 saat önce

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet kurmasında tek alternatif olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile anlaşmadan ve yeterli çoğunluğu garanti etmeden mecliste güvenoyu için hükümet programını sundu.

İspanyol solu mecliste güvenoyu arıyor, System.String[]
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümet kurmasında tek alternatif olan aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ile anlaşmadan ve yeterli çoğunluğu garanti etmeden mecliste güvenoyu için hükümet programını sundu.
Pedro Rodriguez Ledesma, Hükümet, İspanya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 06:37 
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