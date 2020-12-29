İspanyol STK: 2020 yılında 2170 düzensiz göçmen Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelirken öldü - Son Dakika

İspanya'da göçmen hakları savunucusu sivil toplum kuruluşu (STK) "Yürüyen Sınırlar Kolektifi", 2020 yılında Kuzey Afrika'dan İspanya'ya gelmeye çalışan 2 bin 170 düzensiz göçmenin yolculuk sırasında denizde hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanyol STK'nin yayımladığı "Yaşam Hakkı Monitörü 2020" adlı rapora göre, Kuzey Afrika'nın farklı noktalarından İspanya'ya doğru bu yıl gerçekleşen düzensiz göçmen akını sırasında 88 teknenin battığı belirtildi.

Raporda, kurtarma ekiplerinin denizden sadece 88 düzensiz göçmenin cesedine ulaşabildiği, göçmenlerden 2 bin 82'inin ise kayıp olduğu bildirilirken, "Düzensiz göçmenlerin cesetlerinin yüzde 95,9'unun denizde kalması utanç verici bir orandır." ifadesi kullanıldı.

En fazla insanlık dramının Atlas Okyanusu'nda bulunan Kanarya Adaları açıklarında yaşandığı, burada 1851 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği kaydedildi.

STK, 2019 yılına göre kıyaslama yapıldığında bu yıl düzensiz göç sırasında denizde ölenlerin sayısının yüzde 143 arttığı bilgisini paylaştı.

Basın toplantısında konuşan İspanyol STK'nin sözcüsü Helena Maleno, "Son yılların en büyük ölüm sayısını açıkladık. Bu utanç verici. Biz bugün sunduğumuz rakamlardan eminiz. Ama bizim bilmediğimiz, bunun çok daha fazlası da olabilir." dedi.

Kuzey Afrika ile Kanarya Adaları arasındaki düzensiz göç trafiğinin "Avrupa'nın en tehlikeli göç yollarından biri olduğunu" dile getiren Maleno, bu yolu kullanan her 10 düzensiz göçmenden 3'ünün öldüğünü söyledi.

Maleno, denizde hayatlarını kaybeden düzensiz göçmenlerin Cezayir, Fas, Moritanya, Gambiya, Senegal, Fildişi Sahili, Gine Bissau, Kamerun, Nijerya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Komorlar, Suriye, Bangladeş ve Sri Lanka gibi çok farklı milletlerden olduklarını kaydetti.

Maleno ayrıca, İspanyol hükümetine "bu yılki insanlık felaketinin tekrarlanmaması için önlemler alması" çağrısında bulundu.