İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor
1 saat önce
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.
Akdeniz
'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:39
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