Son Dakika Haberleri: İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor
Son Dakika Ekonomi Haber

İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor

1 saat önce

Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.

İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor, System.String[]
Akdeniz'de düzensiz göçmenleri kurtaran İspanyol sivil toplum kuruluşu Proactiva Open Arms, gemideki göçmenlerden bazılarının panik atak geçirdiğini ve bazılarının deniz atladığını belirterek, çaresiz bir durumda olduklarını bildirdi.
Sivil Toplum Kuruluşu, Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 03:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asrın projesi olarak bilinen Karadeniz-Akdeniz Yolu'nda çalışmalar devam ediyor
Antalya 4,3 büyüklüğünde depremle sallandı Ünlü isimden altına yatırım tavsiyesi: Fiyata bakmadan alın Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan'a evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 17:10:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İspanyol STK gemisinde gergin bekleyiş sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]