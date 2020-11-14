İspanyol STK Open Arms'ın kurtardığı göçmenler, İtalya'nın gönderdiği karantina gemisine nakledildi - Son Dakika

İspanyol sivil toplum kuruluşu (STK) Open Arms'ın Akdeniz'de kurtardığı 200'ü aşkın göçmen, İtalya'nın gönderdiği karantina gemisine alındı.

İspanyol STK'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Open Arms güvertesindeki göçmenlerin, İtalya'nın Sicilya adasındaki Trapani limanı açıklarına İtalyan hükümetince Kovid-19 tedbirleri kapsamında gönderilen karantina gemisine gün boyu süren çalışmalar neticesinde nakledildiği belirtildi. Göçmenler, İtalya'daki göçmen karşılama ve kayıt merkezine alınmadan önce 14 günlük karantinaları boyunca bu gemide tutulacak.

Söz konusu Twitter paylaşımında, "Nihayet onların denizdeki maceraları bitiyor. Avrupa, onlara her insanın sahip olduğu özgür ve barışçıl bir yaşamı garanti etsin." ifadesi kullanıldı.

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, Open Arms gemisinin 11 Kasım'da batmak üzere olan tekneden kurtardığı göçmenler karantina gemisine götürülürken, aynı faciada can veren 1'i 6 aylık bebek, 6 kişinin bedenleri defin için Lampedusa adasına götürüldü.

Open Arms, Akdeniz'de Libya açıklarında geçen çarşamba günkü faciada 110 kişi olmak üzere 3 operasyonda toplamda 259 göçmeni kurtarmıştı.

Öte yandan, Lampedusa'ya ulaşan ve hamileliğin son evresinde olan bir göçmen de Lampedusa'dan Agrigento'ya taşındığı sırada helikopterde doğum yaptı. Bebek ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.