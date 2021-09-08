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İspanyol televizyonları Türk dizileri için İstanbul'a geldi - Son Dakika

İspanyol televizyonları Türk dizileri için İstanbul'a geldi

08.09.2021 13:03
İspanyol televizyonları Türk dizileri için İstanbul'a geldi, System.String[]

Türk dizilerinin yayın hakları için İspanyol televizyonlarının temsilcileri, Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB), Ticaret Bakanlığı ve Madrid Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlediği alım heyeti programı kapsamında İstanbul'a geldi.

Türk dizilerinin yayın hakları için İspanyol televizyonlarının temsilcileri, Hizmet İhracatçıları Birliğinin (HİB), Ticaret Bakanlığı ve Madrid Büyükelçiliğinin destekleriyle düzenlediği alım heyeti programı kapsamında İstanbul'a geldi.

Türkiye ekonomisinin büyümesinde büyük pay sahibi olan hizmetler sektörünün ihracatının artması için çalışan HİB'in düzenlendiği alım heyeti programı kapsamında İstanbul'a gelen İspanyol temsilciler, 2 gün boyunca 150'den fazla ülkede 800 milyonu aşkın izleyiciye ulaşan Türk dizileri hakkında bilgi alacak ve setleri gezecek.

İspanya'dan medya sektörünü temsilen "RTVE", "Atresmedia", "Secuoya", "TVG", "ETB" gibi 5 önemli firma, Türkiye'nin önde gelen TV kanalları ve dizi-film yapımcılarıyla yeni iş birliği alanlarını konuşmak üzere bir araya geldi.

"Dizi film ihracatında daha da iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz"

Açılış konuşmasını yapan HİB Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komite Başkanı Fatih Aksoy, İspanya ile Türkiye'nin iki yakın ülke olduğunu ve diziler sayesinde daha da yakınlaşacaklarını söyledi.

Türkiye'de kanal sayısı ve üretilen dizi sayısının fazla olduğu için rekabetin çok güçlü olduğuna dikkati çeken Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu güçlü rekabet nedeniyle içerikleriniz de güçlü olmak zorunda ve biz bu sayede nüfusun yüzde 50'sini her akşam televizyon karşısına oturtabiliyoruz. Japonya'da Japonya için yazılmış bir içerik Türkiye'de 80 bölüm diziye dönüşüp hem ülkemizde hem de dünyanın farklı ülkelerinde izlenme rekorları kırabiliyor. Bu içeriklerin de globalleştiğinin ve iyi işlendiğinde tüm dünyayı etkileyebildiğinin en güzel kanıtı."

Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdür Vekili Emre Orhan Öztelli de Türkiye'nin ilk dizi film alım heyeti programını düzenlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Ülkemiz hizmet ihracatına çok önem veriyor ve belki de dünyada ilk hizmet ihracatı genel müdürlüğü kurulan ülkelerden biriyiz. İlk alım heyetini de Avrupa Birliği'ndeki önemli ticari partnerlerimizden biri İspanya ile yaparak dizi film ihracatında daha da iyi bir noktaya gelmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dizilerimizin başarısı artık röportaj konusu haline geliyor"

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye dizi film sektörü ve TV endüstrisi hakkında sunum yapan HİB Eğlence ve Kültür Hizmetleri Komite üyesi İzzet Pinto, Türkiye'nin ABD'den sonra en fazla dizi ihracatı gerçekleştiren ülke konumunda olduğunun altını çizdi.

Pinto, Türk dizilerinin birçok ülkede prime timeda yarıştığını vurgulayarak, "Ülkemizin yumuşak gücü haline gelen dizilerimizin başarısı artık röportaj konusu haline geliyor." dedi.

Dizilerin ihracatının ekonomiye katkısının 500 milyon dolar civarında olduğunu belirten Pinto, "Türk dizilerinin en beğenilen kriterlerinin başında oyunculuk, özgün senaryo, müzikler, yapım kalitesi ve Türkiye'nin doğal güzellikleri geliyor. Doğu-Batı sentezi oluşturan dizilerimizde izleyiciler kendilerine yakın kültürel değerler bulabiliyor. Etik ve ahlaki değerlerin belirgin bir rol oynaması ise kaybedilmeye başlayan kavramları tekrar hatırlattığı için izleyiciler tarafından beğeniliyor." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul, Türkiye, Film, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol televizyonları Türk dizileri için İstanbul'a geldi - Son Dakika


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