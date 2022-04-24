İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor - Son Dakika
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İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor

24.04.2022 15:27

İspanyol Seyahat Acentaları Birliği Konfederasyonu (CEAV) Başkanı Carlos Garrido, İspanyol turistlerin Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ettiğini söyledi.

İspanyol Seyahat Acentaları Birliği Konfederasyonu (CEAV) Başkanı Carlos Garrido, İspanyol turistlerin Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ettiğini söyledi.

Garrido, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, bu güzel şehri bir kez daha görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Garrido, "İstanbul, İspanyol turistler için güzel bir destinasyon. İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor. Bu yüzden bizim için önemli destinasyon noktalarından biri İstanbul." dedi.

Pandemiden dolayı 2 sene önce durumun çok farklı olduğunu belirten Garrido, şöyle devam etti:

"Artık tekrardan başlamalıyız. İspanya'daki turlar tekrardan start aldı. İspanyol Seyahat Acentaları Birliği Konfederasyonu olarak Türkiye'deki kurumlarla çalışmak isteriz. Bizim aktivitelerimizin yüzde 75'i uluslararası seyahat, yüzde 25'i ise yurt içi seyahatten oluşuyor. Bu sebepten dolayı bizim için uluslararası iş birlikleri çok önemli. Biz Türk otoritelerle çalışmak istiyoruz pandemiden sonra yenilenen süreçle beraber... İspanyol turistlerin ana motive kaynağı Türkiye'nin kültürü ve tarihi. Bizim farklı gezilerimiz var. İstanbul güvenli bir şehir. Aynı zamanda İspanyollar Türk dizilerini izliyorlar. Türkiye, dizi konusunda İspanya'da moda."

Garrido, aynı zamanda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) davetlisi olarak Türkiye'ye gelmekten dolayı çok mutlu olduklarını aktararak, TGA ile ilk anlaşmalarının çok iyi olduğunu kaydetti.

"Bu sene minimum 250-300 bin İspanyol turist ağırlayacağımızı umuyoruz"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de Kültür ve Turizm Bakanlığı, TGA ile beraber TÜROB olarak İspanyol seyahat acentelerini İstanbul'da ağırladıklarını ifade ederek, "2-2,5 yıllık pandemi sürecinde onlar da bizler gibi hiç bir araya gelememişler. İlk bir araya gelme toplantılarını İstanbul'da yapmaya ikna ettik." dedi.

Gelen izlenimlerin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Eresin, şunları kaydetti:

"Bu sabah toplantılarını yaptılar. Biz de ufak toplantıya girdik. İstanbul için beklentilerin çok ötesinde pozitif yorumlar geldi. 2019 yılında İspanya'dan gelen turist sayısı 250 bine düşmüştü. Sonra pandemi gelince 54 bin oldu. Fakat pandeminin hemen arakasından 2021'de 70 bin rakamlarına ulaştık. Dolayısıyla aslında çıkışta olan bir trend söz konusu ve bu sene minimum 250-300 bin İspanyol turist ağırlayacağımızı umuyoruz. İspanyolların Türkiye'yi genel manada ziyaret ettikleri iki destinasyon var. Bunlar İstanbul ve Kapadokya. Dolayısıyla buna yeni şehirler ekleyebilmek için hem özel sektör olarak hem de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak çalışmalara devam ediyoruz. Kendilerini burada ağırlamaktan çok mutlu olduk. En azından otellerimizi, şehirlerimizi ve gelen turiste neler sunduğumuzu yakından görmüş oldular. Bu geri dönüşümler umarım bize artı rakamlar olarak yansıyacaktır. Türkler de İspanya'ya çok ilgi gösteriyor. Karşılıklı uçak sayılarının artırılması ve belki de ulaşımın makul rakamlara gelmesi sonucunda karşılıklı turizm trafiğinin artacağı konusunda hemfikir olduk."

TGA'nın davetlisi olarak İstanbul'a gelen CEAV Yönetim Kurulu, 3 gün boyunca İstanbul'da çeşitli ziyaretler yaptı. İstanbul'daki tarihi ve turistik yerleri dolaşma fırsatı bulan 19 kişilik CEAV Yönetim Kurulu, ayrıca Galataport ve Atatürk Kültür Merkezi'nde de incelemelerde bulundu.

CEAV, yönetim kurulu toplantısını da İstanbul'da yaptı.

CEAV yönetimi, ziyaretler kapsamında TÜROB Başkanı Müberra Eresin ve TGA yöneticileri ile de bir araya geldi.

İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor
İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor
İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor
İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor

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İstanbul, İspanya, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol turistler Türkiye'nin gastronomisini, tarihini ve Türk insanını merak ediyor - Son Dakika


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