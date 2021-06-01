Üye Girişi
İspanyol turizmciler, Türkiye'nin "tanıtım elçisi" olacak - Son Dakika

İspanyol turizmciler, Türkiye'nin "tanıtım elçisi" olacak

01.06.2021 11:46
İspanyol turizmciler, Türkiye'nin

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'da gezi ve incelemede bulunan İspanyol turizm acentelerinin temsilcileri, ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi olarak bölgenin turist potansiyeline katkı sağlayacak.

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kapadokya'da gezi ve incelemede bulunan İspanyol turizm acentelerinin temsilcileri, ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçisi olarak bölgenin turist potansiyeline katkı sağlayacak.

Turizmde hareketliliğin artırılması amacıyla kolları sıvayan sektör temsilcileri, Türkiye'deki turizm destinasyonlarının tanıtımına devam ediyor.

Bu kapsamda Türkiye'ye davet edilen İspanya'nın önde gelen seyahat acentelerinin temsilcileri, İstanbul, Pamukkale ve Kuşadası'nın ardından Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerle bezeli alanlarını keşfetti.

Kapadokya'da peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin yanı sıra tarihi kilise, şapel, manastır ve müzeleri gezen 40 kişilik İspanyol heyet, bölgenin dokusuna hayran kaldı.

İspanya'daki bir turizm acentesinin sahibi Maria Jose Usero Vladivia, AA muhabirine, Türkiye'de Kovid-19 tedbirlerinin üst düzeyde olduğunu gözlemlediklerini, tatil planı yapanların güvenli ülke konumundaki Türkiye'ye seyahat konusunda hevesli olduklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri alanlarda kaydettikleri görüntü ve fotoğrafları paylaşarak Türkiye'nin güzelliklerini anlatacaklarını dile getiren Vladivia, "Kovid-19 döneminde Türkiye'de alınan önlemler çok iyi. Turizm konusunda da sektörün iyi hazırlandığı görülüyor. Buradaki turistik merkezler çok güzel. Önümüzdeki süreçte birçok insan Türkiye'ye gelmek ve görmek isteyecek. Bizler bu güvenli ortamı halkımıza ve turizm alanındaki iş birlikçilerimize iletiyoruz." dedi.

"Kapadokya Türkiye'nin mücevheri"

Miguel Angel Crespo ise gezilerinin sadece İspanyol turistleri değil, Avrupalı tüm seyahat tutkunlarını turizm alanlarına yönlendirme amaçlı olduğunu belirtti.

Avrupa'da Kapadokya'nın çok iyi tanındığını ve turistlerin hayatlarında en az bir kere sıcak hava balon turuna katılmak istediğini aktaran Crespo, şunları kaydetti:

"Gezimiz sadece İspanya için değil, Avrupa düzeyinde bir turizmin başlangıç ayağı olacaktır. Hem meslektaşlarımıza hem de halkımıza Türkiye'yi anlatıp, tavsiye edip buraya göndereceğiz. İspanyol turistlerin, doğası bu kadar güzel bir yerde mutluluk duyması diğer Avrupa ülkelerindeki turistleri de çok etkileyecek ve Türkiye'ye gelmeleri için teşvik edecektir. Gerçek şu ki Türkiye, seyahat tutkunları için çok güvenli bir varış noktası konumunda. Türkiye çok güzel bir ülke ama Türkiye'nin en önemli mücevherinin de Kapadokya olduğuna inanıyorum. Buraya geldiğinizde her şey çok değişiyor ve tamamen huzur atmosferi var. İspanyollar Kapadokya'yı çok iyi biliyor ayrıca sıcak hava balonlarına binme deneyimini yaşamak istiyor."

"Turizmde, Türkiye popüler ülke"

Heyetin Türkiye turuna eşlik eden turizmci Taner Aktaş da 7 Haziran itibarıyla Avrupa ülkelerinin kapılarını seyahatlere açacağını, Türk turizminin kısa vadede toparlanacağını anlatarak, "Turizmde, Türkiye her zaman popüler bir ülke. Ziyaretçi sayısı bu yıl bir tık artarsa gelecek yıl bunun 5-10 katı artacaktır. Dünyanın her yerinde pandemi nedeniyle turizm sıfır seviyesindeydi. Türkiye, turizmde hızlı bir şekilde ilk 5'e girecek ülkelerden birisi." şeklinde konuştu.

Heyeti, Ürgüp ilçesindeki kayadan oyma otelinde konuk eden Burak Koyuncuoğlu ise güvenli turizm sertifikasına sahip olan konaklama tesislerine yönelik rezervasyonların başladığını aktardı.

Tesislerde Kovid-19 tedbirlerine riayet edildiğini vurgulayan Koyuncuoğlu, "Ülkemizde aşının da yaygınlaşmasıyla çok hızlı şekilde turizmin toparlanacağını düşünüyorum. Özellikle Amerika ve Avrupa ülkelerinden çok sayıda talep alıyoruz. Güney Doğu Asya ülkelerinden de yıl sonu itibarıyla toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İspanyol turizmciler, Türkiye'nin tanıtım elçisi olacak
İspanyol turizmciler, Türkiye'nin tanıtım elçisi olacak
İspanyol turizmciler, Türkiye'nin tanıtım elçisi olacak
İspanyol turizmciler, Türkiye'nin tanıtım elçisi olacak
İspanyol turizmciler, Türkiye'nin tanıtım elçisi olacak

Kapadokya, Türkiye, turist, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyol turizmciler, Türkiye'nin 'tanıtım elçisi' olacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Ahmet Misbah Demircan ilk kez anlattı: Taksim Camii'ni yapan firmanın ailesi Rahmetli Özal'a 'Bu camiyi biz yapalım' demiş Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı

Son Dakika Haberleri
12:17 Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi
12:09 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Sonbaharda aşı olanların maske takma zorunluluğu kalkabilir
12:08 Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı
11:56 Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü
11:55 Tuba Büyüküstün, bot ve ceketle sahile indi! Güzel oyuncu poz vermek için şekilden şekle girdi
11:36 Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi Marketteki fare, kasap reyonundaki etleri yedi! Mide bulandıran anlar saniye saniye görüntülendi         
12:17
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü Katil kocanın şeytani planını savcı ortaya çıkardı! Çarşafla boğup kepçeyle gömmüştü         
11:57
Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu Genç kadın, evde çıplak şekilde ve başından vurulmuş halde bulundu         
11:37
Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı         
11:21
Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor         
11:09
Çin'de kuş gribinin H10N3 türü ilk defa bir insanda tespit edildi Çin'de kuş gribinin H10N3 türü ilk defa bir insanda tespit edildi         
10:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları         
09:28
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi Galatasaray'da Fatih Terim dönemi resmen sona erdi         
01:01
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 12:30:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İspanyol turizmciler, Türkiye'nin "tanıtım elçisi" olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement