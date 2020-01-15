İspanyolca şarkıda kamerasıyla dans eden kameramana sosyal medyada ilgi - Son Dakika

Kırklareli'nde düğün öncesi piyanistin prova için seslendirdiği İspalyolca şarkıdan etkilenerek kamerasıyla dans eden kameramanın görüntüleri sosyal medyada ilgi topladı.

Kentteki bir düğün salonunda piyanist Kerem Kırbaş'ın tesisatını denemek için şarkı söylemesiyle, kameraman Uğur Çevik de tripot üzerinde bulunan kamerasına sarılarak dans etmeye başladı.

Çevik'in bu görüntüleri bir salon çalışanınca cep telefonuyla kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük beğeni topladı.

Paylaşımların altına bazı takipçiler tarafından "Kameramanın büyük aşkı", "Kameramanın iş aşkı", "Kamerasına aşık adam" gibi yorumlar yazıldı.

Çevik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüntülerini sosyal medyada gördüğünde çok şaşırdığını söyledi.

Düğün salonunda müziği duyduğunda çok etkilendiğini ve bilinçsiz bir şekilde kamerasına sarıldığını anlatan Çevik, "Ogün düğün salonunda görüntü çekecektim. Salonda bir anda dans müziği çalmaya başladı. Ben de aldım kameramı büyük bir aşkla dans ettim. Sonra sosyal medyada paylaşmışlar görünce çok mutlu oldum. Kimisi 'komik', kimisi 'meslek aşkı' dedi, kiminin hoşuna gitti. Kötü amaçlı bir tepki gelmedi." dedi.