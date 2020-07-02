İspanyollar duyurdu: 'Mesut, Başakşehir yolunda'

Fenerbahçe ile sık sık transferde ismi geçen Mesut Özil için İspanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanya basınından AS'ta yer alan habere göre; Mesut Özil bu sezon Arsenal'de bitirecek ve sözleşmesi bittikten sonra kariyerine Türkiye'de devam edecek.

Haberde; Başakşehir'in bu transferde istekli olduğunu ve Alman futbolcunun kariyerini İstanbul ekibinde sürdürebileceği belirtildi.

Fenerbahçe'ye yakınlığı bilinen ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Mesut Özil hakkında "Bu konuda elimden bir şey gelirse yapacağım. Bu konuda bir çaba içerisindeyiz. Anlatmak isterdim ama çok da anlatamıyorum. Sonra anlatırız. Başkanımız bu konuda zamanı geldiğinde... " ifadelerini kullanmıştı.

İşte Mesut Özil'in son 7 sezonu;

2013-2014: 42 maç, 7 gol ve 14 asist.

2014-2015: 32 maç, 5 gol ve 9 asist.

2015-2016: 45 maç, 8 gol ve 20 asist.

2016-2017: 44 maç, 12 gol ve 14 asist.

2017-2018: 35 maç, 5 gol, 14 asist.

2018-2019: 35 maç, 6 gol ve 3 asist.

2019-2020: 23 maç, 1 gol ve 3 asist.