İspanyollar Kovid-19 sonrası "sosyal yapılanma" talebiyle sokaklara döküldü - Son Dakika

İspanyollar Kovid-19 sonrası "sosyal yapılanma" talebiyle sokaklara döküldü

İspanya'nın önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde organize edilen gösterilerde, binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "sosyal yapılanma" talep etti.

İspanya'nın önde gelen işçi sendikalarının çağrısıyla ülke genelinde organize edilen gösterilerde, binlerce kişi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrasında "sosyal yapılanma" talep etti.

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Barselona, Madrid, Valensiya gibi büyükşehirler başta olmak üzere 50 yerde düzenlenen gösterilerde, Kovid-19'un ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına ciddi zararlar verdiğini vurgulayan İspanyollar, siyasetçilere "uzlaşın" çağrısında bulundu.

Sendikalardan yapılan açıklamalarda, Kovid-19'un toplumdaki etkilerini en aza indirecek yasal reformlar yapma hedefiyle nisan ayında İspanyol meclisinde kurulan Ekonomi ve Sosyal Yeniden Yapılanma Komisyonunun aciliyet gerektiren konular üzerinde henüz anlaşmaya varmaması eleştirildi.

"İspanya'nın sosyal yapılanmasında bir anlaşma için" yazılı pankartın arkasında yürüyen İspanyollar, Kovid-19'dan dolayı getirilen sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uymaya özen gösterdi.

Söz konusu komisyonun, çalışma koşulları, maaşlar, işçi hakları ve Kovid-19 mağduru ailelere yardım gibi konularda uzlaşıp, gelecek haftalarda çalışmalarını tamamlanması bekleniyor.

İspanya, Kovid-19'dan ekonomisi en fazla zarar görecek ülkelerin başında gösteriliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2020 yıl sonu tahminlerinde İspanyol ekonomisinin yüzde 12,8 daralacağını öngördü.

İspanya Merkez Bankası ise salgınla ilgili risklerin artması durumunda yıl sonunda İspanyol ekonomisinin yüzde 15 küçüleceği ve işsizlik oranının yüzde 23'ün üzerine çıkacağı tahmininde bulunuyor.

İspanya hükümeti son olarak, Kovid-19'dan dolayı iş yerlerini açamayan veya sınırlı kapasitede açılan şirketlerin çalışanlarına destek olmak için 30 Haziran'da dolacak Kısa Çalışma Ödeneği'ni eylül ayına kadar uzatmıştı.

İspanya'da kısa adı "ERTE" olarak bilinen Kısa Çalışma Ödeneği benzeri haktan 570 bin kadar şirket ve 3,4 milyon işçi yararlanıyor.

Barselona, İspanya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 20:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyollar Kovid-19 sonrası 'sosyal yapılanma' talebiyle sokaklara döküldü - Son Dakika

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