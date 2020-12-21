İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor - Son Dakika

İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor

21.12.2020 15:32

İspanya'da 200 yıldan fazla geçmişi olan Noel piyangosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyük ilgi görmeye devam ediyor.

İspanya'da 200 yıldan fazla geçmişi olan Noel piyangosu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Dağıtılacak toplam ikramiyenin 2 milyar 408 milyon avro olduğu Noel piyangosunun çekilişine 1 gün kala ülke genelindeki birçok piyango bayisi önünde kuyrukların da arttığı görüldü.

Başkent Madrid'de Noel piyangosunda uğurlu olduğuna inanılan "Bayan Manolita" piyango bayisi önünde bu yıl da uzun kuyruklar oluştu.

Noel piyangosu bileti almak için bayinin önünde saatlerce bekleyen İspanyollar, soğuk havaya ve kuyruğun uzunluğuna aldırmadan, "ya çıkarsa" umuduyla sabırla sıraya girdi.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan piyango bileti kuyruğundakilerden Gustavo, sabah saat 10.00 olmasına rağmen 1,5 saattir sırada olduğunu anlatarak, "Bu her yıl yaptığımız bir şey. Burada beklemeye değer. Bu yıl salgından dolayı yaşadıklarımızın etkisiyle çok daha zorlu bir dönemdeyiz. Umarım, ekonomik kayıplarımızı karşılayacak bir piyango çıkar." dedi.

"Ne oldu? Şaşırdınız mı? Biz bu kuyruğa her yıl giriyoruz." diyen ve iki bilet alacağını söyleyen Maria ise "Bayan Manolita'dan alınca piyangonun çıkacağına inanıyoruz. 1 saattir bekliyorum. Sanırım yarım saat sonra sıra bana gelir. Normalde biletimi çok daha erken alıyordum ama bu yıl her şey farklı olduğu için biletimi de son güne bıraktım." şeklinde konuştu.

Her yıl 22 Aralık'ta yapılan ve 4 saate yakın süren piyango çekilişi için 5 haneli numaralardan 10'arlı toplam 180 seri satışa sunulurken, her seride 100 bin bilet bulunuyor.

Çıkan ikramiyenin sadece yüzde 10'unun kazanıldığı tek biletin fiyatı 20 avro olmasına rağmen, çok fazla ikramiye dağıtılmasından dolayı Noel piyangosuna ilgi her yıl üst seviyeye çıkıyor.

İspanyollar, Noel piyangosu için kişi başına ortalama 60 avro harcıyor.

Noel piyangosunda en büyük ikramiye 4 milyon avro (tek bilete düşen pay 400 bin avro) olarak belirlenirken, diğer ikramiyeler 1 milyon 250 bin avro, 500 bin avro, iki adet 200 bin avro, sekiz adet 60 bin avro ve 1794 adet bin avro olarak sıralanıyor.

İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor
İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor
İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor
İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor

İspanya, Ankara, Madrid, Noel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İspanyollar Noel piyangosu umuduyla saatlerce kuyrukta bekliyor - Son Dakika


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