İspanyollar Nükleer İçin Türkiye'ye Geliyor

Ülkemizdeki projeler için iş birliği fırsatları oluşturmak isteyen İspanyol firmalar, ilk kez katılacakları 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda ticari görüşmeler yapacak

Nükleer sanayide önemli iş bağlantılarının yapıldığı 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'na, bu yıl İspanyol firmaları çıkarma yapmaya hazırlanıyor. İspanya'da nükleer alanındaki iki önemli kümelenmenin temsilcileri ve uluslararası projelerde görev almış altı firma, ilk kez Zirve için Türkiye'ye geliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından 5-6 Mart 2019 tarihlerinde, İstanbul'da düzenlenecek 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, İspanyol firmalarını ağırlayacak.

İspanyollar yatırım fırsatlarını kollayacak

Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer etkinliği olan Zirve'ye katılacak İspanyol firmalar, 2060'a kadar Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'da hayata geçirilmesi planlanan 30 nükleer santral projesi için iş birliği yapmayı hedefliyor.

İspanya'da nükleer alanında önemli bir kümelenme olan ve 35 üyesi bulunan Foro Nükleer ve İspanya'nın kuzeyindeki Cantabria bölgesindeki 15 nükleer endüstri paydaşını temsil eden Cantabria Nükleer Endüstri Kümelenmesi temsilcileri Zirve'ye katılacak. Zirve için İstanbul'a gelecek diğer İspanyol firmalar ise; Empresarios Agrupados, ENUSA, IDOM, Newtesol, TAIM WESER ve Tecnatom.

Nükleer alanında farklı uzmanlıkları olan firmalar geliyor

Foro Nükleer (İspanyol Nükleer Sanayi Forumu), İspanya'daki nükleer sektöründeki şirketlerin, hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki sanayiye destek, teknik destek, iletişim, eğitim ve öğretim süreçlerindeki koordinasyonunu sağlıyor. Foro Nükleer, özellikle nükleer projelere yönetim alanında uluslararası bir boyut katmak ve ikili ticari ilişkiler kurmak üzere Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'na katılıyor.

Üniversite, ekipman ve bileşen üreticileri, teknoloji merkezleri ve servis sağlayıcıları arasındaki ticari iş birliğini hedefleyen Cantabria Nükleer Endüstri Kümelenmesi de Türkiye'de yeni iş birliği opsiyonlarını değerlendirecek.

Empresarios Agrupados isimli lider mühendislik ve inşaat yönetimi şirketi, yeni kurulacak nükleer santral projelerindeki fırsatları görmek için Türkiye'ye geliyor. İspanya, Bulgaristan, İtalya, Ukrayna gibi ülkelerde nükleer projelerde farklı sorumuluklar üstlenen şirket, hem nükleer hem de konvansiyonel enerji santrali projeleri için geniş kapsamlı mühendislik hizmetleri sunuyor. Bu güne kadar 6 adet 1000 MW'lık nükleer birimin tek ya da ana mühendislik firması olan Empresarios Agrupados'un sunduğu hizmetler arasında; yeni inşa edilmiş nükleer santral projeleri ile çalışan nükleer santrallere mühendislik destek hizmetleri, nükleer santralleri devreden çıkarma ve atık yönetimi projeleri de yer alıyor.

İspanyol devlet kurumu ENUSA Industrias Avanzadas, nükleer yakıt düzenekleri üretiyor ve tedarik ediyor. ENUSA, projelerde harcanan yakıt yönetiminden sorumlu olup, yakıt karakterizasyonundan harcanan yakıt şartlandırmasına ve harcanan yakıt fıçısı yüklemesine kadar mühendislik desteği ve saha servislerinde ihtiyaç duyulan tüm hizmetleri sağlıyor.

IDOM firması ise 3 binin üzerinde çalışanıyla, nükleer santrallerin tüm yaşam döngüsü, araştırma reaktörleri, nükleer yakıt çevrimi ve radyoaktif atık yönetimi alanlarında uzman bir firma.

Projelere özel çözümler sunan Newtesol, nükleer endüstrisinde kullanılan paslanmaz çelikten üretilen karmaşık parçaların üretimi alanında uzman bir firma olarak dünyadaki birçok nükleer üretici ve mühendislik şirketleriyle iş birliği yapıyor. Üretimini yaptığı ürünler arasında; yakıt varilleri, basınçlı kaplar, buhar jeneratörü iç kısımları, yakıt rafı bileşenleri, tanklar, kaplamalı makaralar, eldiven kutuları, ısı eşanjörleri gibi parçalar yer alıyor.

İspanya'nın yanı sıra; Japonya, İngiltere, Belçika, Arjantin, Hollanda gibi ülkelerdeki nükleer santral projeleri için malzeme taşıma ve kaldırma ekipmanı temini alanında çalışan 120 yıllık geçmişi olan TAIM WESER'de İstanbul'a geliyor. Yeni inşa edilen nükleer projeler ve nükleer santrallerin işletmeden çıkarma aşamalarında çözüm sağlayıcı olarak çalışan firma, nükleer tesislerin yenilenmesi ve modernizasyonu sürecinde de hizmet sunuyor.

Tecnatom, en yüksek güvenlik seviyesine sahip nükleer santrallerin işletme ve bakımını garanti altına alma konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol mühendislik şirketi olarak 1957 yılında kuruldu. Dünya çapında 40'tan fazla ülkede projeler geliştiren, hem metodolojisi hem de ekipmanları uluslararası düzeyde müşteriler ve düzenleyici otoriteler tarafından onaylanan firma da İstanbul'da yeni iş fırsatları arayacak.