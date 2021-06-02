İspanyollardan Bernd Schuster iddiası! Real Madrid'i şampiyon yapan hoca Fener'e geliyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçen gün yaptığı açıklamada, "Portekiz ve Alman ekolüne odaklandık" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine İspanyol medyasından çarpıcı bir iddia geldi. Marca, sarı-lacivertlilerin Alman hoca Bernd Schuster ile temasa geçtiğini ileri sürdü.

REAL MADRID'İ ŞAMPİYON YAPTI

Marca, bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Alman teknik adam Bernd Schuster'in Fenerbahçe'yi çalıştırmaya aday hocalardan biri olduğunu yazdı. Haberde, Schuster'in Türkiye'ye dönmeye sıcak bakabileceği ancak hızlı karar vermek istemediği detayları da verildi. 2007-2008 sezonunda Real Madrid'i çalıştıran ve şampiyonluğa ulaşan Schuster, 2010-2011 sezonunda ise Beşiktaş'ta görev yapmıştı. Alman hoca, son olarak Çin'de Dalian Yifang'ı çalıştırdı.