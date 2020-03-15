İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek - Son Dakika

İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek

6 saat önce

İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.

İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı. Virüsten en çok etkilenen başkent Madrid'de de bu sosyal kampanyaya katılım yüksekti.

İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek

Madrid, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:40 Kaynak: AA
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