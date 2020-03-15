Son Dakika › Güncel › İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek - Son Dakika
İspanyollardan koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek
6 saat önce
İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 10:40 Kaynak: AA
İspanyollar, yeni tip koronavirüse karşı mücadele eden sağlık personellerine destek vermek için yerel saat ile 20.00'da balkon ve pencerelerine çıkarak alkışladı. Virüsten en çok etkilenen başkent Madrid'de de bu sosyal kampanyaya katılım yüksekti.
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması: Toplam vaka sayımız 18'dir Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu