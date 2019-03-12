İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar euroya ulaştı
1 saat önce
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, "Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar euroyu buldu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi de Türkiye'de faaliyet gösteriyor" dedi.
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, "Son 8 yılda İspanya
'dan Türkiye
'ye yapılan yatırım 10 milyar euroyu buldu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi de Türkiye'de faaliyet gösteriyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:20
İspanyolların Türkiye'ye Yatırımı 10 Milyar Euroya Ulaştı
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