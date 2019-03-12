Son Dakika Haberleri: İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar euroya ulaştı

İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar euroya ulaştı

1 saat önce

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, "Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar euroyu buldu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi de Türkiye'de faaliyet gösteriyor" dedi.

İspanyolların Türkiye'ye yatırımı 10 milyar euroya ulaştı, System.String[]
Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Esther Gonzalez, "Son 8 yılda İspanya'dan Türkiye'ye yapılan yatırım 10 milyar euroyu buldu, mevcut durumda 600'ü aşkın İspanyol şirketi de Türkiye'de faaliyet gösteriyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 03:20 

İspanya, Türkiye, Ekonomi
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