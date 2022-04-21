İSPARK'a ait otoparkı işgal eden değnekçi yakalandı - Son Dakika
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İSPARK'a ait otoparkı işgal eden değnekçi yakalandı

21.04.2022 09:42

- İSPARK'a ait otoparkı işgal eden değnekçi yakalandı Şişli'de mesai saatinin bitmesinin ardından İSPARK'a ait otoparka gelerek, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti isteyen değnekçi yakalandı.

- İSPARK'a ait otoparkı işgal eden değnekçi yakalandı

İSTANBUL - Şişli'de mesai saatinin bitmesinin ardından İSPARK'a ait otoparka gelerek, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden otopark ücreti isteyen değnekçi yakalandı.

Şişli Rumeli Caddesi'nde korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde mesai saatinin bitmesinin ardından İSPARK Otoparkı'nda kimsenin olmamasından faydalanan şahsın, cadde üzerine araçlarını park etmek isteyen sürücülerin yanına gelerek otopark ücreti istediği tespit edilen Yaşar Murat K. yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek"ten adli işlemler başlatıldı.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İSPARK'a ait otoparkı işgal eden değnekçi yakalandı - Son Dakika


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