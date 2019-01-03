Son Dakika Haberleri: İSPARK bu yıl sonu 4 milyon TL kâr etti

İSPARK bu yıl sonu 4 milyon TL kâr etti

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK başta olmak üzere İBB şirketlerinin zarar ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.

İSPARK bu yıl sonu 4 milyon TL kâr etti, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK başta olmak üzere İBB şirketlerinin zarar ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:15 

Ekonomi
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