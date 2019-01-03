İSPARK bu yıl sonu 4 milyon TL kâr etti
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK başta olmak üzere İBB şirketlerinin zarar ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İSPARK başta olmak üzere İBB şirketlerinin zarar ettiği yönündeki iddialara açıklık getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:15
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