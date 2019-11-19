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İSPARK DEĞNEKÇİLERİ GÖZALTINA ALINDI

6 saat önce

haberinden sonra harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İSPARK DEĞNEKÇİLERİ GÖZALTINA ALINDI, System.String[]
haberinden sonra harekete geçen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Haber görüntülerini  inceleyen ekipler değnekçileri tespit etti. Tespit edilen Kazım A.(53) ve Süleyman T.(53)  saat 00.15'te  Tarlabaşı Bulvarı üzerinde araçları yönlendirirken  gözaltına alındı. Kazım A.'nın 5 trafik kanununa muhalefet, dolandırıcılık ve 2 kasten yaralama olmak üzere toplam 8 suç kaydı olduğu tespit edilirken, Süleyman T.'nin de trafik kanuna muhalefetten kaydı olduğu ortaya çıktı.  Kabahatler Kanunu'na göre 108'er lira ceza kesilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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-ARŞİV


- İstanbul
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Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:16 Kaynak: DHA
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