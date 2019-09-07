Son Dakika Haberleri: İSPARK 'değnekçileri'ne ikinci operasyon
Son Dakika Dünya Haber

İSPARK 'değnekçileri'ne ikinci operasyon

1 saat önce

İstanbul'da vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik ikinci bir operasyon yapıldı. Dünkü ilk operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.

İSPARK 'değnekçileri'ne ikinci operasyon, System.String[]

İstanbul'da vatandaşlardan haksız yere otopark ücreti talep eden "değnekçi" diye tabir edilen korsan otoparkçılara yönelik ikinci bir operasyon yapıldı. Dünkü ilk operasyonda 25 kişi gözaltına alınmıştı.


Operasyonda Bakırköy, Beyoğlu, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Şişli ilçelerinin de aralarında olduğu 39 ilçede otoparklar denetlendi. Denetimlerde 152'si İSPARK'a ait 313 noktada "değnekçilik" yapıldığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekiplerince şüpheli kişilere yönelik dün akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda, 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilere, Karayolları Kanunu ve Kabahatler Kanunu'na muhalefetten cezai işlem yapıldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Bakırköy, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:30 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Örgütün 'Kadı'sı gözaltına alındı
İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'nun kayyum çıkışına cevap: Umursamıyorum İmamoğlu'ndan "Sergilenen araçlardan dolayı hizmet aksadı mı?" sorusuna yanıt İran, yabancı gemiye el koydu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 12:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSPARK 'değnekçileri'ne ikinci operasyon
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]